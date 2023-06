Prima c’era lei e forse ci sarà ancora lei. Caterina Balivo, dopo essere stata colei che ha preceduto Serena Bortone nella fascia del primo pomeriggio feriale di Rai1, potrebbe essere la sua succeditrice. Come sappiamo, perchè ne abbiamo parlato qui molte volte, uno dei punti più caldi dei nuovi palinsesti della Rai è il pomeriggio di Rai1. Segnatamente la prima parte del pomeriggio feriale. Quella cioè che occupa la fascia 14-16 dal lunedì al venerdì in attesa del Paradiso delle signore. Nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020 in questa fascia era collocato il varietà Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Il varietà è andato in onda per due edizioni, la seconda per altro falcidiata, come tutti i programmi dell’epoca, dal Covid e dalle relative restrizioni.

Poi Stefano Coletta, direttore di Rai1 dell’epoca, dalla stagione 2020-2021 ha deciso di affidare quello spazio a Serena Bortone, che ha confezionato l’attuale Oggi è un altro giorno. Programma che è in onda quindi da tre stagioni e che si è plasmato strada facendo, fino alla formula attuale. La Rai ha deciso di interrompere l’esperienza di Oggi è un altro giorno, quindi dal prossimo mese di settembre si cambia. Cambia programma e cambia conduttrice. Gli step di questi cambiamenti sono stati raccontati minuziosamente da TvBlog in queste settimane. Ora però si sarebbe giunti ad una decisione in merito.

Nella prossima stagione tv nella fascia 14-16 di Rai1 si sarebbe deciso di richiamare “a corte” Caterina Balivo. Sarebbe dunque la brava e simpatica conduttrice napoletana a prendere il timone di quella fascia oraria con un nuovo programma. Il programma, partendo da una base di intrattenimento, cercherà di avere un approccio alto e con uno sguardo alla memoria televisiva della Rai. Non necessariamente su filmati da Teche, ma proprio mutuando il concetto di eleganza proprio della grande Rai del passato.

Caterina Balivo, Vieni da me a parte, è certamente abituata a quella fascia oraria, avendo avuto modo di frequentarla, anche con ottimi risultati in passato, a partire dalla sua Festa italiana. Per Serena Bortone invece, si potrebbero aprire le porte del sabato sera di Rai3 post Gramellini. Nel nuovo programma di Rai1 potrebbe poi aggiungersi il contributo -defilato- di un giornalista Rai da supporto all’impalcatura della nuova trasmissione.

Un ritorno dunque quello di Caterina Balivo nel primo pomeriggio quotidiano di Rai1 ricco di significati. Staremo a vedere se ciò che oggi è scritto sul ghiaccio, domani sarà ricopiato su carta intestata con firma anessa.