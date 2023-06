Come abbiamo scritto più volte da queste parti, una delle fasce orarie più calde dei palinsesti autunnali della tv è quella del pomeriggio Rai. Da quelle parti infatti potremo vedere le maggiori novità rispetto alla programmazione della televisione pubblica, da settembre in avanti. Il primo capitolo riguarda proprio il primo canale della televisione di Stato. Quello che inizialmente si chiamava Nazionale, poi Primo. quindi Rete 1 e ora chiamato Rai1, avrà dalle ore 14 le maggiori novità. Come è ormai ampiamente noto non ci sarà più Oggi è un altro giorno, che dopo tre stagioni consecutive di onorato servizio, chiuderà.

Con sé, lascerà anche la sua conduttrice e condottiera Serena Bortone, che probabilmente troverà nuova collocazione in un nuovo programma giornalistico di Rai3, o non nuovissimo. Alle 14 su Rai1 approderà una nuova trasmissione che farà dell’eleganza il suo concetto base. Un contenitore d’intrattenimento che avrà dentro di se un po’ di tutto, lasciando però i temi di cronaca e di giornalismo puro al titolare di quegli argomenti nel pomeriggio di Rai1. Il riferimento è naturalmente a Vita in diretta di Alberto Matano, che è stato confermato conduttore unico di questo programma.

Tornando al programma feriale delle 14 di Rai1, pur avendo già le idee piuttosto chiare rispetto al suo concept, resta poi da individuarne la sua conduttrice. I nomi sul tavolo di lavoro dei dirigenti Rai sono quelli di Roberta Capua e Rossella Brescia, già pubblicati da questa testata, a cui se ne potrebbero aggiungere degli altri. Uno di questi potrebbe essere quello della “silenziosa”, anche troppo, Nunzia De Girolamo, che condurrà Estate in diretta. In settimana i direttori dell’intrattenimento prime time e day time ne parleranno con il direttore generale Rai Giampaolo Rossi. Lui stesso trarrà le fila di quei colloqui, stilando i progetti definitivi dei programmi che verranno sottoposti all’ AD e al Cda.

Sulla seconda rete della Rai resta confermato alle ore 14 il programma giornalistico di Milo Infante Ore 14, a cui seguirà la seconda edizione di Bella ma’ condotta sempre da Pierluigi Diaco. A proposito di questo programma, nelle ultime ore si era sparsa la voce di un trasloco di questa trasmissione proprio nel primo pomeriggio di Rai1, ipotesi destituita di ogni fondamento. Bella ma’ resterà nella medesima collocazione nel pomeriggio di Rai2. Al termine del programma di Pierluigi Diaco si sta pensando, se sarà possibile economicamente, di collocare un nuovo programma di genere factual. Progetto questo di cui vi avevamo già parlato da queste parti. In alternativa, almeno per la prima parte della prossima stagione, alle ore 17 su Rai2 potrebbe arrivare un programma. La trasmissione sarebbe condotta dai gemelli di Guidonia e prodotta in collaborazione con Radio Rai.

Il programma sarebbe la naturale prosecuzione di Happy family, il varietà radiofonico che i gemelli di Guidonia hanno condotto insieme a Ema Stokholma su Radio 2. In questo quadro del pomeriggio Rai si inserisce la conferma di Geo su Rai3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Programma questo che troverebbe la sua naturale collocazione nell’intrattenimento day time. Dipartimento questo dove già ci sono tutti i programmi di territorio della Rai, a partire dalle varie Linee.