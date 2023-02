“Vorrei precisare una cosa. Io faccio una distinzione, un conto è il cast di un programma che entra nelle case tutti i giorni. E lasciamo stare chi l’ha detto qui da noi. Un conto è il cast, un conto è il rispetto che si deve a un ospite che ha una storia – ha spiegato, riferendosi a Iva Zanicchi – Magari uno utilizza un vocabolario di scena e di spettacolo, che può essere anche una parolaccia, per fare un numero televisivo. Io credo che nell’Italia di oggi, l’idea di fare tv all’antica con un vocabolario pulito sia utile“. Così Pierluigi Diaco nella puntata di ieri di BellaMa’ ha replicato alle polemiche social delle scorse ore, dopo il caso “che palle”. Per il resto il giornalista ha scelto il silenzio più assoluto, rifiutando gli inviti ricevuti in questi giorni da altre trasmissioni tv (non solo Rai) e confermando la sua già ampiamente dichiarata linea di indifferenza nei confronti del mondo social.

Intanto, stando a quanto risulta a TvBlog, BellaMa’ – i cui ascolti continuano ad essere in crescita – va verso la conferma in palinsesto nella prossima stagione nel pomeriggio di Rai2 magari con la nuova sigla targata Lorella Cuccarini (come da video diffuso ieri dai social Rai).

A proposito di novità, due sono in arrivo nel breve termine. Da domani – e ogni venerdì – all’interno di BellaMa’ debutterà il format Uomini e nonne, con signore over alle prese con il corteggiamento di uomini più giovani. Il primo protagonista sarà Pierpaolo Pretelli. E qui arriviamo alla seconda novità. Nella puntata di domani – quella in onda il venerdì viene tradizionalmente registrata il giovedì mattina – sarà annunciato che per un giorno cambierà la conduzione del programma. Infatti, al posto di Diaco, per una sola puntata, ci sarà proprio il lanciatissimo Pretelli. A lui spetterà intervistare, prima, lo stesso Diaco e, poi, la fidanzata Giulia Salemi.

Questo speciale appuntamento andrà in onda dopo Sanremo. A proposito di Festival, BellaMa’ da lunedì 6 settembre sarà interamente dedicato alla kermesse canora e si allungherà di un giorno, considerando che andrà in onda, sempre in diretta, eccezionalmente anche sabato 11 febbraio.