Serie A 2024-2025, partite undicesima giornata: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti)

Da sabato 2 novembre 2024, avrà inizio l’undicesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo pomeridiano tra Bologna e Lecce e che si chiuderà lunedì sera, 4 novembre, con il posticipo serale tra Lazio e Cagliari.

Dopo il turno infrasettimanale che si è chiuso giovedì sera, ritorna subito, quindi, il campionato con l’undicesima giornata che, tra le varie partite, offre il big-match tra Napoli, reduce dalla vittoria a San Siro contro il Milan, e Atalanta che, insieme a Fiorentina e Lazio, ha approfittato del mezzo passo falso della Juventus contro il Parma, portandosi al terzo posto, con 19 punti, insieme ai viola e ai biancocelesti.

Turno di Serie A, quindi, che appare favorevole, perlomeno sulla carta, all’Inter, seconda in classifica, che affronterà in casa il Venezia, reduce però da due risultati utili consecutivi. La Juve, scivolata al quarto posto con 18 punti, affronterà in trasferta l’Udinese che, al momento, è quinta. Il Milan, infine, giocherà a Monza contro i padroni di casa brianzoli.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite dell’undicesima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: calendario partite undicesima giornata

Sabato 2 novembre 2024

ore 15

Bologna-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Budel

ore 18

Udinese-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Ambrosini

ore 20:45

Monza-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi

Domenica 3 novembre 2024

ore 12:30

Napoli-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Marcolin

ore 15

Torino-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Bazzani

ore 18

Verona-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Giaccherini

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti

ore 20:45

Inter-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Stramaccioni

Lunedì 4 novembre 2024

ore 18:30

Empoli-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia

Parma-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi

ore 20:45

Lazio-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Behrami

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone, commento Fernando Orsi