Champions League, le partite dell’11 e del 12 marzo 2025 in diretta tv: Inter su Sky
Champions League 2024-2025: ecco dove vedere in diretta tv la partita dell’Inter valida per il ritorno degli ottavi di finale.
Martedì 11 e mercoledì 12 marzo 2025 si giocheranno le gare di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2024-2025. L’attenzione, ovviamente, è rivolta all’Inter, unica italiana rimasta nella più importante manifestazione continentale per club che, grazie al risultato positivo della gara di andata, ha già un piede ai quarti di finale.
Nella partita giocatasi la scorsa settimana, infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi, primi in classifica in campionato, hanno battuto fuori casa gli olandesi del Feyenoord con il risultato finale di 2-0 (gol di Thuram e Lautaro Martinez).
All’Inter, quindi, sarà sufficiente una vittoria, un pareggio ma anche una sconfitta con una rete di scarto per accedere al turno successivo dove incontrerà la vincente tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Per quanto riguarda la gara tutta tedesca di Champions, il Bayern, nel match di andata, ha battuto i campioni di Germania in carica con un rotondo 3-0.
Di seguito, trovate la programmazione tv nel dettaglio riguardante il ritorno degli ottavi.
Ricordiamo che Sky e NOW, quest’anno, trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite di quest’edizione della Champions League mentre Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva le 18 migliori partite del mercoledì.
La partita dell’Inter non sarà visibile in chiaro.
Champions League: le partite delle italiane
Champions League: Inter su Sky
La partita dell’Inter andrà in onda su Sky Sport.
Gli studi pre e post-partita di Champions League Show saranno condotti da Federica Masolin con la partecipazione di Mario Giunta. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello e Alessandro Costacurta. Martedì in studio ci saranno anche Esteban Cambiasso e Faouzi Ghoulam mentre mercoledì ci saranno Zvonimir Boban e Paolo Di Canio.
martedì 11 marzo 2025
Inter-Feyenoord
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Beppe Bergomi, bordocampo Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio
Diretta Gol Andrea Marinozzi
Champions League: le altre partite su Sky di martedì 11 marzo 2025
ore 18.45
Barcellona-Benfica
Sky Sport Uno, Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca Nicola Roggero
ore 21
Diretta Gol
Sky Sport 251 in streaming su NOW
Liverpool-PSG
Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca Stefano Borghi, bordocampo Filippo Benincampi
Diretta Gol Paolo Ciarravano
Bayer Leverkusen-Bayern Monaco
Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca Pietro Nicolodi, bordocampo Niccolò Omini
Diretta Gol Antonio Nucera
Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 12 marzo 2025
ore 18.45
Lille-Borussia Dortmund
Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca Dario Massara
ore 21
Diretta Gol
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 in streaming su NOW
Arsenal-PSV
Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Lorenzo Minotti,
Diretta Gol Davide Polizzi
Aston Villa-Club Brugge
Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Zancan
Diretta Gol Daniele Barone
Champions League: la partita di Prime Video
La partita visibile in esclusiva su Prime Video sarà Atletico Madrid-Real Madrid.
Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dall’Estadio Metropolitano, con la partecipazione di Clarence Seedorf, Cristiana Girelli e Fernando Llorente.
mercoledì 12 marzo 2025
ore 21
Atletico Madrid-Real Madrid
Prime Video
Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini
Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato