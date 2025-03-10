Martedì 11 e mercoledì 12 marzo 2025 si giocheranno le gare di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2024-2025. L’attenzione, ovviamente, è rivolta all’Inter, unica italiana rimasta nella più importante manifestazione continentale per club che, grazie al risultato positivo della gara di andata, ha già un piede ai quarti di finale.

Nella partita giocatasi la scorsa settimana, infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi, primi in classifica in campionato, hanno battuto fuori casa gli olandesi del Feyenoord con il risultato finale di 2-0 (gol di Thuram e Lautaro Martinez).

All’Inter, quindi, sarà sufficiente una vittoria, un pareggio ma anche una sconfitta con una rete di scarto per accedere al turno successivo dove incontrerà la vincente tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Per quanto riguarda la gara tutta tedesca di Champions, il Bayern, nel match di andata, ha battuto i campioni di Germania in carica con un rotondo 3-0.

Di seguito, trovate la programmazione tv nel dettaglio riguardante il ritorno degli ottavi.

Ricordiamo che Sky e NOW, quest’anno, trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite di quest’edizione della Champions League mentre Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva le 18 migliori partite del mercoledì.

La partita dell’Inter non sarà visibile in chiaro.

Champions League: le partite delle italiane

Champions League: Inter su Sky

La partita dell’Inter andrà in onda su Sky Sport.

Gli studi pre e post-partita di Champions League Show saranno condotti da Federica Masolin con la partecipazione di Mario Giunta. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello e Alessandro Costacurta. Martedì in studio ci saranno anche Esteban Cambiasso e Faouzi Ghoulam mentre mercoledì ci saranno Zvonimir Boban e Paolo Di Canio.

martedì 11 marzo 2025

Inter-Feyenoord

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Beppe Bergomi, bordocampo Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Champions League: le altre partite su Sky di martedì 11 marzo 2025

ore 18.45

Barcellona-Benfica

Sky Sport Uno, Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 in streaming su NOW

Liverpool-PSG

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, bordocampo Filippo Benincampi

Diretta Gol Paolo Ciarravano

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, bordocampo Niccolò Omini

Diretta Gol Antonio Nucera

Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 12 marzo 2025

ore 18.45

Lille-Borussia Dortmund

Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 in streaming su NOW

Arsenal-PSV

Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Lorenzo Minotti,

Diretta Gol Davide Polizzi

Aston Villa-Club Brugge

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan

Diretta Gol Daniele Barone

Champions League: la partita di Prime Video

La partita visibile in esclusiva su Prime Video sarà Atletico Madrid-Real Madrid.

Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dall’Estadio Metropolitano, con la partecipazione di Clarence Seedorf, Cristiana Girelli e Fernando Llorente.

mercoledì 12 marzo 2025

ore 21

Atletico Madrid-Real Madrid

Prime Video

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato