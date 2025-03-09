DAZN e Mediaset hanno raggiunto un accordo per la messa in onda in chiaro di una partita al giorno del nuovo Mondiale per Club.

L’estate 2025 sarà l’estate del primo Mondiale per Club con il nuovo formato a 32 squadre. La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione e chiamata ufficialmente FIFA Club World Cup, si giocherà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, esattamente come avviene per i campionati mondiali per nazionali.

Le 32 squadre sono divise in 12 squadre europee, 6 sudamericane, 4 asiatiche, 4 africane, 4 nordamericane, un club oceaniano e un club che rappresenta la federazione ospitante, in questo caso gli Stati Uniti. L’Italia sarà rappresentata da due club: Inter, terza classificata eleggibile nel ranking UEFA, e Juventus, settima classificata eleggibile nel ranking UEFA. Per i nerazzurri, si tratterà della seconda partecipazione dopo il mondiale per club vinto nel 2010 (con il precedente formato a 7 squadre sostituito dalla nuova Coppa Intercontinentale FIFA); per i bianconeri, invece, sarà la prima partecipazione.

L’Inter è stata inserita nel Gruppo E, dove troviamo anche il River Plate, il Monterrey e l’Urawa Red Diamonds; la Juventus, invece, si trova nel Gruppo G, con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain.

Altri club degni di nota che prenderanno parte al torneo sono il PSG, il Bayern Monaco, il Real Madrid, l’Atletico Madrid, il Borussia Dortmund, il Chelsea, il River Plate, il Boca Juniors, il Flamengo e l’Inter Miami di Leo Messi.

Mondiale per Club 2025 tv: partite in chiaro

DAZN trasmetterà gratuitamente, e in esclusiva a livello globale, tutte e 63 le partite del Mondiale per Club FIFA 2025 ma alcuni match andranno in onda in chiaro anche sulla tv lineare.

Mediaset ha raggiunto un accordo con DAZN, infatti, per la trasmissione, nella cosiddetta “co-esclusiva”, di una partita al giorno, tra i migliori match disponibili nella fascia serale.

Di seguito, le dichiarazioni ufficiali di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia: