Da venerdì 14 marzo 2025, avrà inizio la 29esima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Genoa e Lecce e che si chiuderà domenica 16 con il posticipo serale tra Atalanta e Inter.

La situazione in classifica tra le prime tre è rimasta invariata rispetto ad una settimana fa: Inter, Napoli e Atalanta, infatti, hanno conquistato i 3 punti, rispettivamente contro Monza (con qualche brivido), Fiorentina e Juventus (con un roboante 4-0 in trasferta).

Questa 29esima giornata appare favorevole, sulla carta, al Napoli, considerando che Atalanta e Inter si sfideranno in quello che è oggettivamente il big-match di questo turno. La squadra di Antonio Conte, invece, sarà impegnata in trasferta contro il Venezia.

Anche il Milan, reduce da una vittoria in rimonta contro il Lecce e nono in classifica, potrebbe provare ad avvicinarsi alla zona Europa, approfittando di due scontri diretti: Bologna-Lazio e Fiorentina-Juventus. Per i rossoneri, c’è l’ostacolo Como. La giornata, inoltre, è favorevole anche alla Roma, settima in classifica, che giocherà in casa contro il Cagliari.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della 29esima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A oggi, partite 29° giornata

Venerdì 14 marzo

ore 20:45

Genoa-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Behrami

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi

Sabato 15 marzo

ore 15

Monza-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni

Udinese-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina

ore 18

Milan-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Ambrosini

ore 20:45

Torino-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo

Domenica 16 marzo

ore 12:30

Venezia-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Ferrara

ore 15

Bologna-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Budel

ore 16

Roma-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Giaccherini

ore 18

Fiorentina-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Parolo

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani

ore 20:45

Atalanta-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni