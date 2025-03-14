Serie A 2024-2025, partite 29° giornata: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti)
Serie A, da venerdì si gioca la 29° giornata del campionato 24/25: ecco il dettaglio della programmazione tv delle partite, tra DAZN e Sky.
Da venerdì 14 marzo 2025, avrà inizio la 29esima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Genoa e Lecce e che si chiuderà domenica 16 con il posticipo serale tra Atalanta e Inter.
La situazione in classifica tra le prime tre è rimasta invariata rispetto ad una settimana fa: Inter, Napoli e Atalanta, infatti, hanno conquistato i 3 punti, rispettivamente contro Monza (con qualche brivido), Fiorentina e Juventus (con un roboante 4-0 in trasferta).
Questa 29esima giornata appare favorevole, sulla carta, al Napoli, considerando che Atalanta e Inter si sfideranno in quello che è oggettivamente il big-match di questo turno. La squadra di Antonio Conte, invece, sarà impegnata in trasferta contro il Venezia.
Anche il Milan, reduce da una vittoria in rimonta contro il Lecce e nono in classifica, potrebbe provare ad avvicinarsi alla zona Europa, approfittando di due scontri diretti: Bologna-Lazio e Fiorentina-Juventus. Per i rossoneri, c’è l’ostacolo Como. La giornata, inoltre, è favorevole anche alla Roma, settima in classifica, che giocherà in casa contro il Cagliari.
Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della 29esima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.
Serie A oggi, partite 29° giornata
Venerdì 14 marzo
ore 20:45
Genoa-Lecce
In diretta su DAZN
Telecronaca Mancini-Behrami
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi
Sabato 15 marzo
ore 15
Monza-Parma
In diretta su DAZN
Telecronaca Testoni
Udinese-Verona
In diretta su DAZN
Telecronaca Farina
ore 18
Milan-Como
In diretta su DAZN
Telecronaca Buscaglia-Ambrosini
ore 20:45
Torino-Empoli
In diretta su DAZN
Telecronaca Santi-Bazzani
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo
Domenica 16 marzo
ore 12:30
Venezia-Napoli
In diretta su DAZN
Telecronaca Mastroianni-Ferrara
ore 15
Bologna-Lazio
In diretta su DAZN
Telecronaca Mancini-Budel
ore 16
Roma-Cagliari
In diretta su DAZN
Telecronaca Giustiniani-Giaccherini
ore 18
Fiorentina-Juventus
In diretta su DAZN
Telecronaca Testoni-Parolo
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani
ore 20:45
Atalanta-Inter
In diretta su DAZN
Telecronaca Pardo-Stramaccioni