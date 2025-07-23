DAZN annuncia i nuovi prezzi dell’abbonamento: quanto costerà

L’esordio della stagione 2025-2026 del campionato di Serie A è fissato per il fine settimana del 23-24 agosto 2025. Anche la prossima stagione del campionato italiano, che vedrà il Napoli di Conte impegnato a difendere lo scudetto, sarà trasmessa in esclusiva integrale su DAZN.

I nuovi prezzi dei pacchetti offerti da DAZNI per seguire tutta la Serie A 2025-2026 e i principali eventi sportivi sono stati ufficializzati. Ecco quanto costano i pacchetti offerti dalla piattaforma streaming e quali novità ci sono rispetto alla scorsa stagione.

DAZN, i nuovi prezzi dei pacchetti 2025-2026

La buona notizia per gli abbonati è che non ci saranno rincari rispetto al listino di gennaio 2024. I pacchetti DAZN non subiranno rincari. Cambieranno soltanto denominazione rispetto a quelli della stagione 2024-2025. Cominciamo dal “pacchetto Full” che comprende la Serie A, ma non solo: con questo pacchetto si potrà seguire il grande calcio italiano e internazionale, ma anche tutto lo sport.

Gli abbonati al pacchetto Full di DAZN potranno accedere a tutta l’offerta sportiva che per la stagione 2025-2026 prevede «tutta la Serie A Enilive, tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la Serie A Women e il meglio della Liga portoghese. A queste si aggiungono il meglio del volley italiano e internazionale, l’Europeo di basket FIBA e i grandi eventi disponibili sui canali Eurosport: dal tennis con Australian Open e Roland Garros, al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC e agli sport invernali verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026».

Il costo del pacchetto Full – subentrato a DAZN Standard – rimane invariato: 29,92 euro al mese per un piano annuale di 12 mesi (359 euro in unica soluzione con pagamento anticipato). Nessuna variazione anche per il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili (34,99 euro al mese ). Stesso discorso per il pagamento mese per mese: 44,99 euro senza vincoli e la possibilità di disdire ogni 30 giorni.

La seconda offerta dedicata al calcio di DAZN è il “pacchetto Goal” (ex Goal Pass) che si rivolge agli appassionati di calcio italiano e internazionale. Questa offerta comprende tutta la Serie BKT, oltre a tre partite a giornata di Serie A in co-esclusiva. C’è anche la Serie A femminile eBay, tutta LaLiga e il meglio della Liga portoghese. Il tutto a un costo mensile di 10,75 euro per chi sceglie il piano annuale (pagamento anticipato a 129 euro in un’unica soluzione). Prezzi uguali al 2024-2025 anche per il pagamento mese per mese: 19,99 euro al mese senza vincoli.

I pacchetti Sports e Family di DAZN

C’è poi il “pacchetto Sports” – che sostituisce DAZN Start – che comprende tutti i principali eventi sportivi ad esclusione del calcio. Spazio dunque al grande basket e volley, agli incontri di MMA e boxe, non esclusi il grande tennis e il grande ciclismo. Nel pacchetto sono racchiuse anche le Olimpiadi 2026. Il pacchetto “Sports” costa 8,25 euro al mese per il piano annuale in soluzione unica, 11,99 euro per chi sceglie il pagamento dilazionato in 12 rate e 14,99 euro il pagamento di mese in mese senza vincoli.

Infine, a chiudere l’offerta di DAZN c’è la soluzione del “pacchetto Family“. Si tratta di un abbonamento che comprende il massimo dell’esperienza DAZN – ovvero tutte le competizioni del pacchetto Full – e permette di vedere i contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet differenti. Il prezzo mensile per il “Family” annuale in unica soluzione ammonta a 49,92 euro per due persone. In caso di pagamento rateale il prezzo sale a 59,99 al mese, mentre per chi preferisce pagare senza vincoli di mese in mese il costo è pari a 69,99 euro.