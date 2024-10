X Factor 2024 torna questa sera, giovedì 31 ottobre, col suo secondo live show, in diretta, a partire dalle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.

Dopo aver rotto il ghiaccio la scorsa settimana, i 12 concorrenti sono già diventati 11, per il dispiacere di Paola Iezzi che ha dovuto salutare i suoi Dimensione Brama. Non ci saranno, dunque, sul palco eccezionale di Piazza Plebiscito a Napoli il prossimo 5 dicembre per la grande finale live, la prima in esterna per il format.

Ritroviamo alla conduzione Giorgia, che ha convinto anche alla guida del live dopo aver raccolto apprezzamenti per la gestione delle fasi registrate. Al tavolo la sfida tra i giudici diventa ancora più agguerrita. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi hanno lavorato in settimana con i propri artisti per offrire una performance convincente e ‘salvifica’.

X Factor 2024, i concorrenti e le squadre

– Achille Lauro ha portato in gara con sé il suo X Pass nel corso delle Audizioni Les Votives, giovane band rock formata da tre ragazzi milanesi con voce, chitarra, batteria e basso; Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona che nella sua cameretta prova e produce i suoi brani dal sound indie pop; I PATAGARRI, quartetto swing che ha fatto la sua gavetta, come loro stessi hanno dichiarato, tra i mercati di Milano;

– Jake La Furia punta su Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, 28enne torinese trasferitasi a Berlino, il cui progetto musicale spazia tra cantautorato ed elettronica; The Foolz, quintetto rock veronese, tutti studenti tra i 20 e i 22 anni, che riempiono il palco con voce, chitarre, basso e batteria; EL MA, giovanissima (17 anni) cantante bulgara, da Sofia, che studia canto da quando ha 9 anni ed è arrivata in Italia tre anni fa;

– Manuel Agnelli ha scelto Danielle, vero nome Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro, che ha intrapreso una carriera solista dopo diverse esperienze in band; i PUNKCAKE, band punk formata da cinque 20enni della provincia di Arezzo molto attivi nel sociale, che cercano appunto di mettere in musica questo loro impegno; Mimì, 17enne della provincia di Monza-Brianza cresciuta ascoltando soul e jazz e che ora canta soul, indie e perfino hip hop, che alle Audizioni aveva ottenuto l’X Pass del suo giudice;

– Paola Iezzi ha schierato Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese classe 2003 attaccatissimo alla sua chitarra che grazie alle sue origini definisce il suo animo “Brit Punk”; LOWRAH, 23enne performer e cantautrice di Pordenone, titolare dell’X Pass di Paola, appassionata di black music e ora specializzata nel genere urban; ha dovuto però rinunciarei ai Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani tutti entro i 30 che si definiscono “live show performativo che unisce musica, parole e gesti”, eliminati al primo Live Show.

X Factor 2024, anticipazioni seconda puntata Live Show

Ospite della puntata Gaia.

Vediamo le assegnazioni di questo secondo Live Show:

per la squadra di Achille Lauro: Lorenzo Salvetti si esibirà in una cover di "100 messaggi", recentissimo singolo di grande successo firmato da Lazza; Les Votives porteranno la loro versione di "Sign Of The Times", brano dal successo planetario di Harry Styles; I PATAGARRI personalizzeranno in pieno stile "patagarroso", come amano dire loro, "sw1n60" di thasup feat. Salmo;

nella squadra di Jake La Furia: Francamente si cimenterà con una sua versione di "Mi fai impazzire", brano del 2021 di Blanco feat. Sfera Ebbasta; EL MA sarà alle prese con Pink e la sua "Try", ballata arrivata ai vertici delle classifiche di tutto il mondo; e i The Foolz canteranno "I Was Made for Lovin' You", leggendario brano dei Kiss che proprio quest'anno festeggia i 45 anni dalla sua uscita;

per i concorrenti guidati dal giudice Manuel Agnelli: Mimì porterà una cover di "Something On Your Mind", raffinato brano della cantante country blues americana Karen Dalton; Danielle proseguirà il suo percorso nel grande cantautorato italiano con "Lugano Addio" di Ivan Graziani; infine, i PUNKCAKE porteranno il primo successo della folk punk band americana dei Violet Femmes "Gone Daddy Gone";

nella squadra di Paola Iezzi, che la scorsa settimana ha perso i Dimensione Brama nella prima eliminazione di stagione: LOWRAH si esibirà in una cover di "Man Down", vendutissima hit di Rihanna del 2011; Pablo Murphy proporrà il conosciutissimo pezzone "Mr. Brightside" dei The Killers.

Anche quest’anno, lo show sul palco dell’X Factor Arena di Assago è stato pensato, realizzato e creato da Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica – per la quarta edizione consecutiva a X Factor – che negli anni si è distinta per il successo riscontrato nello spettacolo e nell’entertainment italiano e non solo. Confermata anche la direzione musicale di Antonio Filippelli così come la regia di Luigi Antonini, tra i veterani di X Factor insieme al direttore della fotografia Ivan Pierri; la scenografia è a cura di Paola Spreafico, mentre Nick Cerioni si unisce al team creativo di X Factor 2024 come Talent Creative Advisor.

X Factor 2024, dove vederlo in diretta

Sarà possibile seguire X Factor 2024 in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21.15. Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.