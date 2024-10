Tutte le informazioni sulla ventunesima stagione di Cortesie per gli Ospiti, il factual in onda su Real Time dal 4 novembre 2024.

Cortesie per gli Ospiti 2024: quando inizia, giudici, dove vederlo

Torna il factual più longevo della tv italiana, Cortesie per gli Ospiti, in onda, come sempre, su Real Time, giunto alla ventunesima edizione.

Cortesie per gli Ospiti è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Quando inizia Cortesie per gli Ospiti 2024?

La ventunesima edizione del programma andrà in onda su Real Time a partire da lunedì 4 novembre 2024, alle ore 20:30. Il programma andrà in onda da lunedì a venerdì.

Chi sono i tre giudici di Cortesie per gli Ospiti?

I giudici della ventunesima edizione di Cortesie per gli Ospiti sono Csaba dalla Zorza, scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo, Roberto Valbuzzi, chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia, e Tommaso Zorzi, conduttore e influencer che ha il compito di valutare il “look” delle case.

Per Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, si tratterà della dodicesima stagione nel ruolo di giudici. Per Tommaso Zorzi, invece, sarà la seconda stagione.

Come funziona Cortesie per gli Ospiti?

In ogni puntata, due coppie si sfideranno nell’arte di ricevere ospiti e delle buone maniere, a colpi di dettagli eleganti, piatti sopraffini e cura nella mise en place. L’obiettivo finale per tutti è quello di conquistare i giudici, risultando dei perfetti padroni di casa.

Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi valuteranno rispettivamente le categorie LifeStyle, Food e Home Style.

Come partecipare a Cortesie per gli Ospiti?

È possibile partecipare al programma, inoltrando la richiesta sul sito ufficiale di Banijay Italia, nella sezione Casting.

Cortesie per gli Ospiti 2024: novità

Questa nuova edizione del programma vedrà protagoniste le città di Milano, Roma, Salerno, Verona, Palermo e la Riviera Romagnola.

Dove vedere Cortesie per gli Ospiti 2024?

Il programma si può vedere su Real Time, visibile sul canale 31 del Digitale Terrestre, sul canale 160 di Sky e in streaming sul sito ufficiale del canale.

La nuova stagione sarà disponibile anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.