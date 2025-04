Cortesie per gli ospiti e Casa a prima vista, il crossover ‘prima’ del crossover…

Lorenzo Magni non era ancora un volto di Casa a prima vista (ancora da venire) quando partecipò a Cortesie per gli ospiti in veste di ‘Canterino’. Di quella prima volta non c’è praticamente traccia nel crossover…

Chi segue Casa a prima vista conosce Lorenzo Magni, agente immobiliare spesso ospite del team milanese del programma. Non solo, ma Lorenzo è stato scelto anche come concorrente nella prima puntata della stagione 20 di Cortesie per gli ospiti, in quel crossover tra i due popolari format dell’access prime time di Real Time che ha visto Lorenzo in coppia con Gianluca Torre contro Ida De Filippo e Mariana D’Amico. Uno scontro epico all’insegna degli spaghetti ‘avvongole’ di Ida, senza dubbio.

Parliamo di un ‘puntatone’ entrato nelle teche di Warner Bros. Discovery. Non mi aspettavo però di ritrovare Lorenzo anche come (ancora ignoto) ospite di una puntata della 18esima stagione di Cortesie: in uno dei rewatch compulsivi del weekend – che aiutano a rilassare la mente e a riempire carrelli online di posatine da dolce per non farsi trovare impreparati nel caso Csaba si presenti a cena all’improvviso – mi sono, infatti, imbattuta in una puntata del 2022 con Lorenzo in gara con un collega’immobiliarista.

Lorenzo due volte concorrente per Cortesie per gli ospiti

A vederlo oggi, arrivati ormai alla quinta (successful) stagione di Casa a prima vista, quello di Lorenzo sembra quasi avere il sapore di un ‘provino’ per un futuro televisivo nei programmi lifestyle della rete che ha portato il genere in Italia. Curioso vederlo presentarsi con l’amico e collega Paolo in qualità di Canterini con un menu ispirato alle zone di provenienza, Vicenza per Paolo e l’Emilia per Lorenzo. È anche l’occasione per vedere la casa di Lorenzo, dai colori eleganti e dall’arredo raffinato, visto che nella puntata crossover Lorenzo e Gianluca optarono per l’appartamento prestato da un’amica..

(Televisivamente) Interessante notare la scelta di non ‘ricordare’ quella prima volta nel crossover che apre la stagione 20. L’unico riferimento a quel precedente ‘cortese’ di due anni prima è un “Ci rivediamo!” detto da Roberto Valbuzzi a Lorenzo al momento del loro primo (re)incontro. Chi ricorda sa, chi non ricorda lo recupera con i binge-watching del fine settimana.

Insomma, a volte tornano. E in fondo Milano è piccola (così come il mondo della tv in Italia…).