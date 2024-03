Età, lavoro, Instagram, spot, fidanzata, figli, vita privata, curiosità, studi di Omar Maestroni voce e speaker di Cortesie per gli ospiti

Omar Maestroni: chi è la voce narrante di Cortesie per gli ospiti 2024

Da qualche giorno, nell’access prime time, di Real Time, è tornato ‘Cortesie per gli ospiti‘, con Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la new entry Tommaso Zorzi. Il programma che, due giorni fa, si è aperto con una puntata speciale con i quattro agenti immobiliari (milanesi) di ‘Casa a Prima vista’, ha avuto un altro protagonista. Si tratta di Omar Maestroni, speaker ufficiale del programma, che, con la sua voce, scandisce tutti i momenti della sfida tra i 4 concorrenti.

Conosciamolo meglio:

Chi è Omar Maestroni di Casa a prima vista? Età, lavoro, Instagram

Omar è uno dei più quotati speaker e doppiatori pubblicitari. Ha un profilo Instagram @omarmaestroni che, ad oggi, conta oltre 500 selezionatissimi followers.

E’ nato nel 1989. Ha, quindi, 35 anni. Vive in Monza e Brianza. Ha prestato la propria voce per diversi marchi di pubblicità. La si può ascoltare in molti spot nazionali, Radio, Web e TV.

Navigando su Internet, scopriamo che, tra i tanti lavori, fatti durante tutta la sua carriera, ha letto, in formato audio, ‘Canapa. Una storia incredibile’ di Matteo Gracis, ‘Kurt Cobain’ di Lucas Hugo Pavetto, ‘Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni’ di Matteo Gracis, ‘Il fronte italiano – Lettere dal fronte 1’ di Lucas Pavetto, ‘Il sepolcro di Gengis Khan – La compagnia dei serpenti 2’ di Giulio Leoni, gli ‘Aerosmith – Gli inossidabili dell’hard rock’ di Lucas Hugo Pavetto, Il deserto degli spettri – La compagnia dei serpenti 1′ di Giulio Leoni, ‘Genere: felicità’ di Riccardo Aldighieri.

E’ stato, in ambito tv, la voce (che su Voci.net viene definita “Giovanile, Calda, Sensuale, Energica, Fresca, Aggressiva, Versatile”) di Paramount Network e Amazon Prime Video.

Tra gli attori doppiati, come riporta Vixvocal.it, figurano, Takahiro Sakurai, Takeaki Masuyama, Lica Pana, Yoshimasa Hosoya, Ferdia Walsh-Peelo, Jordan Nichols, Dennis Atlas, Albert Hammond Jr., Jean-Luc Bilodeau, Yōji Ueda, Shun’ichi Maki (Shun Maki), Matthew Alan, Azim Rizk, Kerry James, Ivan Nick Kapalala Mbongo.