Cortesie per gli ospiti 2024: torna il factual di Real Time con la new entry Tommaso Zorzi

Da domani, lunedì 25 marzo 2024, a partire dalle 20:20, su Real Time, dal lunedì al venerdì, ‘Cortesie per gli ospiti’. Quest’anno, il factual, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, taglia il traguardo delle venti stagioni.

Due le coppie in gara che si sfideranno a colpi di dettagli eleganti, piatti sopraffini e cura nella mise en place. Si partirà con il racconto della preparazione dei concorrenti, il pubblico da casa li seguirà nel momento in cui inviteranno i giudici, per poi arrivare alla realizzazione della cena e agli impiattamenti. È qui che s’inserisce un’altra novità di stagione, la narrazione – fra una portata e l’altra – si arricchisce di dettagli e si fa più corposa. I tre giudici valuteranno le coppie che si sfideranno in ogni puntata secondo le categorie di food, lifestyle e home style. L’obiettivo finale per tutti è sempre quello di conquistare i giudici, risultando dei perfetti padroni di casa.

Cortesie per gli ospiti 2024: i giudici

La prima novità della stagione è l’ingresso di Tommaso Zorzi come giudice per la nuova categoria “Home Style” con l’obiettivo di valutare il “look” di una casa, l’atmosfera e il mood che restituisce attraverso gli arredi che la vestono. L’ex vincitore del ‘Grande Fratello Vip’, appassionato da sempre di home design, affiancherà i veterani Csaba dalla Zorza, che come sempre giudicherà il “Lifestyle”, e Roberto Valbuzzi, che avrà il compito di giudicare l’area del “Cooking”.

Cortesie per gli ospiti 2024: gli agenti di Casa a Prima vista ospiti della prima puntata

A sfidarsi nella prima puntata saranno gli agenti immobiliari milanesi di “Casa a Prima Vista”: in particolare la coppia Ida Di Filippo e Mariana D’Amico si sfiderà con Gianluca Torre e Lorenzo Magni. (suo collega e amico).

Il programma, tra i più amati del canale, è diventato oramai un cult ed è l’occasione per continuare a scoprire l’ospitalità nostrana e la varietà delle case degli italiani. Le tappe dell’edizione numero 20 di Cortesie per gli Ospiti comprendono le città di Milano e i suoi dintorni, Bologna, Aosta, Catania, Napoli e Bari.

Cortesie per gli ospiti 2024: dove vederlo in diretta tv e live streaming

“Cortesie per gli ospiti” (40×60) è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. La serie sarà disponibile anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. L’hashtag ufficiale è #CortesiePerGliOspiti.