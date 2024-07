La lente d’ingrandimento della nostra rubrica di Focus ascolti è oggi puntata su di un programma dell’access prime time di Real time. Parliamo di Cortesie per gli ospiti, la trasmissione che in ogni sua puntata vede due coppie che si sfidano preparando ciascuna un pranzo o una cena ai tre giudici e alla coppia rivale. Il programma vede in campo, nell’ultima edizione, tre giurati nelle persone di Csaba Dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi.

Cortesie per gli ospiti ed i dati della ventesima stagione

Programma come detto posizionato nell’access di Real time e partiamo subito con il dato medio dell’ultima serie di Cortesie per gli ospiti articolata in 40 emissioni che vede uno share del 2,2% pari a 462.000 telespettatori. La puntata più vista risulta aver toccato una media di 647.000 telespettatori. Il programma ha ottenuto una copertura media di 1.051.000 telespettatori per un dato di permanenza molto buono nella misura del 44%.

La ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti, in onda in access prime time su Real Time dal 25 marzo al 17 maggio, ha fatto segnare la migliore stagione di sempre per il titolo. Partenza record per la prima puntata, a 647.000 amr, 3% share, con in gara gli agenti milanesi di Casa a prima vista (programma con cui il titolo ha fatto staffetta nella primavera 2024).

Il trend del programma

Il programma ha poi mantenuto un trend molto stabile nelle settimane, con più episodi sopra i 500.000 telespettatori. Mediamente Cortesie per gli Opsiti S20 è stato il #9 show più visto dal pubblico nello slot di messa in onda sui 4+ e il #6 sul core target W15-54, sulle quali ha mediato il 4% share. Ogni settimana, il titolo (con i passaggi in premiere e in repeat) ha contattato 3 milioni di spettatori unici.

I dati per sesso, livello d’istruzione e classi socio economiche

Cortesie per gli ospiti S20 è fra i contenuti più fruiti anche sulle piattaforme digitali del gruppo. Il programma ha avuto un profilo prevalentemente femminile, ampio in termini di età W15-64 (al 3,8% share). Sopra media anche il pubblico maschile più giovane M15-34, sul quale il titolo ha mediato il 3,3% share. L’età media del programma è pari a 52 anni .Medio-alto il livello di istruzione dei telespettatori del programma (share sui Diplomati e sui Laureati sopra il 3%) così come la classe economica (CSE Medio-Alta al 2,8% share).

Cortesie per gli ospiti ed i dati per aree geografiche

In linea col profilo di Real Time, il pubblico di Cortesie è concentrato maggiormente al Nord (2,7% share), in media anche il Centro Italia (2,1% share). Lievemente meno presente il Sud e Isole (1,8% share). Il 22% degli ascolti complessivi del programma sono generati in Lombardia (al 3,1% share), seguono in ordine di peso: Piemonte (2,9% share), Lazio (2,4% share), Puglia (2,5% share) ed Emilia Romagna (2,5% share). In media anche la Toscana (2,2% share). La regione invece in cui Cortesie per gli ospiti ottiene lo share più basso risulta essere la Valle D’Aosta con lo 0,5%, seguita dall’Umbria con lo 0,9%, quindi la Basilicata con l’1% di share.