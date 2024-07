Focus ascolti, Casa a Prima Vista su Real time 

La lente d’ingrandimento della nostra rubrica di Focus ascolti è oggi puntata su di un programma dell’access prime time di Real time. Parliamo di Casa a prima vista, la trasmissione diventata un vero e proprio fenomeno.

Casa a prima vista, il dato medio stagionale

Programma come detto posizionato nell’access di Real time e partiamo subito con il dato medio acquisito da Casa a prima vista nella terza stagione che vede uno share del 3,4% pari a 640.000 telespettatori. Il programma ha ottenuto una copertura media di 1.254.000 telespettatori per un dato di permanenza molto buono nella misura del 51%.

I confronti stagionali e il trend in crescita

Trend in forte crescita stagione dopo stagione per il programma che, partito con nella prima serie a maggio 2023 con 339.000 di audience media ed l’1,8% share, ha mostrato subito un andamento positivo (seconda metà della S1 a 400k amr). Il primo exploit avviene con la S2, partita a novembre 2022, che ha mediato 592k amr, 2,8% share riportando una crescita del +55% vs S1. Complessivamente su 60 puntate in premiere quasi la metà ha superato i 600k amr.

Nella seconda stagione, il 23 febbraio, è stato segnato anche il picco episodio con 783k amr, 3,8% share: valore più alto di sempre raggiunto da Real Time in access. La terza stagione, partita il 20 maggio 2024, con le prime 30 puntate vede l’ascolto salire a 640k amr, 3,4% share (+37% vs omologo S2), con molte puntate sopra i 700k amr e picchi di ascolti minuto vicini ai 900k amr .

La permanenza e la forza del titolo

La forza del programma la si vede nel trend della reach stagionale che risulta crescente e nell’alta percentuale di permanenza sul programma sopra il 50% (fra i titoli con la maggiore ATS di Real Time). Il titolo ha mostrato un’ottima tenuta anche durante il campionato europeo contro le partite dell’Italia. Mediamente Casa a prima vista S3 è stato l’ottavo show più visto dal pubblico nello slot di messa in onda sui 4+ ed il quarto sul target 15-54 sulle quali ha totalizzato il 6,6% share.

Ogni settimana, il titolo (con i passaggi in premiere e in repeat) contatta oltre 6M di spettatori unici. Alla luce di tutto questo Casa a prima vista è il titolo di access più visto di sempre su Real Time. Passiamo ora ai target. Casa a prima vista S3 ha un profilo femminile (il 68% dell’ascolto complessivo del programma è generato da donne), molto ampio fascia 15-64 anni (6,3% share). Il contenuto è interessante però anche per il pubblico maschile centrale fascia 15-54, mediamente al 4% share. L’età media del programma è pari a 51 anni.

Livello d’istruzione, area geografica e classe socio economica

Il pubblico è prevalentemente del Nord (al 4,4% share), ma in media anche il Centro (3,4% share), mentre meno presenti i viewers del Sud e Isole. Si tratta di un pubblico di elevato profilo culturale. La share sui Laureati è pari al 5%. Di pari passo, il pubblico è concentrato nella classe socio economica Alta/MedioAlta al 4% share.

Casa a prima vista e i dati regionali

In termini di regioni, risultano sopra media (in ordine di grandezza regione): Lombardia (5,4% share), Piemonte (4,1% share), Veneto (4,0% share), Toscana (4,2% share), Lazio (3,6% share) e Liguria (5,6% share). Picco sul Molise (8% share). Viceversa le regioni con lo share più basso risultano essere Umbria e Sardegna con l’1,1%.