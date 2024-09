L’ultimo saluto più dolce a Paola Marella passa da Real Time, la rete che ha consacrato l’architetta portandola ad essere uno dei volti più amati della rete ed HGTV Home & Garden Italia, che ha dato continuità al suo successo.

Paola Marella, la programmazione dedicata su Real Time

Paola Marella ha fatto parte di un’era importante di Real Time, quella dei suoi primi passi, incastonata fra cult come “Ma come ti vesti” di Enzo Miccio e Carla Gozzi e “Paint your life” condotto da Barbara Gulienetti. Come ricordava la nostra Giorgia Iovane nella sera della sua scomparsa, Paola Marella ha portato le case nelle tv degli Italiani.

Ed è proprio Real Time che vuole renderle omaggio proponendo una programmazione speciale nella mattina di lunedì 23 settembre 2024 a base dei format che l’hanno resa famosa.

Dalle 9.10 alle 11.10 due episodi tratti dalla prima stagione di Vendo casa disperatamente. A seguire, dalle 11.10 e fino alle 13.35 due puntate di Shopping Night – Home Edition. L’intera fascia è stata chiamata “Ciao Paola“, lo sottolinea anche una luminosa in onda durante il corso delle trasmissioni posta sotto il logo di rete.

Paola Marella, la programmazione dedicata su HGTV Home & Garden Italia

La maratona si allaccia ad un’altra rete del gruppo Warner Bros. Discovery, HGTV Home & Garden Italia. Il palinsesto in questo caso diventa ancora più ricco, con partenza alle 9.40. Si comincia da svariati episodi della prima stagione di Vendo casa disperatamente, avanti sino alle 13:25, quando il ricordo prosegue con gli episodi della quinta stagione di Cerco casa disperatamente.

Dalle 19.20 “Ciao Paola” si concluderà con il settimo e ottavo episodio di Come la vorrei, l’ultimo suo programma per WBD. In questo format ‘on the road’, Paola è stata in giro per l’Italia per visitare appartamenti di recente ristrutturazione appositamente selezionati per lei dall’architetto Davide Chiesa, direttore del magazine DesignTellers. Ogni abitazione offriva numerosi spunti e soluzioni di arredo interessanti da poter replicare a casa propria grazie ai consigli di Paola. A fare da guida nelle visite sono stati i professionisti stessi, architetti e designer, che hanno realizzato i progetti.