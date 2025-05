Che fine hanno fatto le coppie di Matrimonio a prima vista

Format di successo di Real Time, Matrimonio a prima vista va in onda da diverse edizioni ed è riuscito ad ottenere un certo eco mediatico. Scopo del particolare reality è mettere insieme due persone, ritenute caratterialmente compatibili dagli esperti del format, e farle unire in matrimonio nonostante non si siano mai visti. In seguito i due neo sposi si godranno la luna di miele e una volta tornati a casa decideranno se rimanere insieme oppure intraprendere strade diverse.

Nel corso del programma non mancano i confessionali, i confronti, e le lite che portano i due protagonisti a conoscersi meglio e a prendere la decisione giusta. Matrimonio a prima vista è sicuramente un reality particolare, definito anche un “esperimento d’amore estremo”. Eppure va in onda da diverse edizioni e le richieste per partecipare al format sono decisamente molte. Ma che fine hanno fatto le coppie che hanno partecipato al programma? Sono ancora sposate o si sono dette addio?

Matrimonio a prima vista 2021: l’addio inaspettato di Clara e Fabio

Clara e Fabio sono una delle coppie più promettenti dell’edizione 2021 di Matrimonio a prima vista. Durante il format i due sembravano molto presi l’uno dall’altra e anche i tre esperti Fabrizio Quattrini, Nada Loffredi e Mario Abi erano certi che i due avrebbero avuto un futuro insieme. C’era attrazione, feeling, e intesa tutti aspetti che entrambi cercavano in un rapporto. Dopo la fine del programma hanno deciso di rimanere insieme, ma la relazione lontano dalle telecamere ha avuto breve durata. Cinzia ha infatti deciso di chiudere il rapporto ed è stata accusata dall’ex marito di essere falsa e di aver sempre finto.

Addio annunciato anche per Santa e Salvo, la coppia si è lasciata nelle fasi finali del reality. I due sono apparsi sempre molto distaccati e non si sono mai dati una possibilità. Alla scelta hanno infatti espresso il desiderio di porre fine alla conoscenza, in quanto incompatibili caratterialmente da diversi punti di vista. Infine Martina e Francesco, coppia cult del format, sono ancora insieme: recentemente hanno rinnovato le promesse e nel 2023 hanno avuto anche una figlia. Ora sono una famiglia felice.

Matrimonio a prima vista 2019: quali coppie sono sopravvissute

Matrimonio a prima vista 2019 è andato in onda in Autunno, è stata un’edizione vincente negli ascolti anche perché nessuna coppia ha lasciato il format insieme. Cecilia e Luca, inizialmente si sono mostrati incuriositi l’uno dall’altra e le premesse per un futuro insieme sembravano certe, poi hanno deciso di non andare avanti nella conoscenza.

Ad oggi non si conoscono dettagli sulla loro vita privata. Anche Fulvio e Federica si sono lasciati, così come Ambra e Marco. Quest’ultimo oggi è legato a Nicole, concorrente della seconda edizione del reality. Una relazione felice che non ha impedito a Marco e Ambra di salvare la loro amicizia.

Matrimonio a prima vista 2020: l’addio delle tre coppie

Anche nell’edizione di Matrimonio a prima vista del 2020 tutte le coppie che hanno partecipato si sono lasciate. L’analisi dei profili fatta dai tre esperti non si è rivelata attendibile. Giorgia e Luca inizialmente sembravano molto innamorati, ma poi qualcosa si è rotto e hanno deciso di lasciarsi, mentre Nicole e Andrea hanno tentato di darsi una possibilità, ma poi hanno capito che per loro non c’era nessun futuro. Infine tra Gianluca e Sitara non c’è mai stato feeling.

Tuttavia il post programma ha sorpreso i fans: Sitara si è fidanzata con Andrea, ex di Nicole, mentre quest’ultima ha conosciuto Marco Rompietti, protagonista dell’edizione del 2019 con cui ha iniziato una relazione. Gianluca vive a Copenaghen, dove ha trovato l’amore. Giorgia invece si è legata a Fabio Peronespolo, ex marito di Clara protagonista della terza stagione. Infine Andrea si è fidanzato con Francesca, altra ex concorrente, e i due oggi sono genitori.