Matrimonio a Prima Vista, ultima puntata: tutte le scelte delle coppie

Matrimonio a Prima Vista è tra i format di Real Time di maggiore successo. Nel corso delle varie edizioni sono stati celebrati diversi matrimoni e alcuni hanno avuto anche un lieto fine. Nel format i partecipanti vengono accoppiati d’alcuni esperti, che valutano le diverse personalità dei concorrenti. I due si sposano senza essersi mai visti e in seguito affrontano un percorso insieme: dal viaggio di nozze al ritorno a casa i neo sposi dovranno scoprire se sono compatibili. Solo alla fine decideranno se rimanere insieme o porre fine alla frequentazione.

L’edizione in corso di Matrimonio a Prima Vista si è confermata un punto fermo del noto canale. Ha avuto un vasto seguito e ora è prossima alla conclusione. L’ultima puntata andrà in onda il 4 Giugno e non il 28 Maggio come era stato precedentemente stabilito. Questo per dare spazio alla messa in onda di Like a Star in simulcast. Ma cosa succederà ai sei partecipanti del particolare reality? Resteranno insieme o avranno deciso di intraprendere strade separate?

La puntata è già disponibile in anteprima su Discovery+, il che permette di conoscere le anticipazioni sul futuro delle coppie partecipanti senza attendere il 4 Giugno. Ecco cosa hanno deciso i sei neo sposi, e come hanno vissuto l’esperienza decisamente originale e inaspettata di Matrimonio a prima vista. Per tutti è stato un percorso determinante per comprendere l’approccio personale in un rapporto di coppia. Inoltre c’è chi ha preso atto di alcune aspetti della propria personalità che fino ad oggi non aveva considerato.

Francesca e Alessandro, la decisione della coppia

I 30 giorni insieme di Francesca e Alessandro sono stati decisamente significativi per la coppia di neo sposi. Tra loro non c’è stata subito un’attrazione, e questo ha creato un distacco, ma in seguito si sono dati un’opportunità. Negli ultimi giorni si sono scambiati anche un bacio passionale, e questo ha creato alcune incertezze in Francesca che non ha compreso per il neo marito sia stato così reticente a lasciarsi andare:

“Ci conosciamo da un mese e non abbiamo avuto la pretese di cambiare l’uno la vita dell’altro con uno schiocco di dita“. Immediata la risposata di Alessandro: “Voglio continuare anche io questo percorso, perché dalla reunion è cambiato tutto e c’è stata una vera e reale conoscenza“. I due, per il momento, hanno deciso di rimanere insieme.

Sara e Nicola, un vero colpo di fulmine

L’attrazione tra Sara e Nicola è stata immediata: fra i due c’è stato una sorta di colpo di fulmine. Nel corso dei giorni passati insieme i due si sono trovati e sin da subito hanno rivelato di essere presi l’uno dall’altra. Nicola ha confessato anche di aver tradito le sue ex, ma lo ha fatto perché non si sentiva compreso. Sara si è dimostrata comprensiva e ha capito le sue ragioni.

“Non me lo lascio scappare, ho impiegato tanto tempo a trovare una persona affine a me in tutto e per tutto“, ha specificato Sara. Le ha poi fatto eco Nicola: “Ci sopporteremo a vicenda. Sono innamorato di Sara”. La coppia è così rimasta sposata. Non è escluso che stia già pensando di mettere su famiglia.

Giorgio e Adele, epilogo inatteso

Il percorso di Giorgio e Adele è stato decisamente diverso dalle altre coppie. I due sono apparsi più distaccati e frenati e si sono lasciati andare a delle confidenze solo negli ultimi giorni. Tuttavia hanno vissuto un percorso ricco di emozioni e hanno rivelato l’uno all’altro i propri progetti di vita. Adele vorrebbe avere dei figli prima dei 40 anni, ma adesso ne ha soli 25 e non vuol dire che voglia averli subito. Giorgio poi si è lamentato della freddezza iniziale della neo moglie.

Diversamente Adele ha ribadito che 30 giorni sono troppo pochi per conoscersi, e per questo desidera andare avanti con la conoscenza. Anche Giorgio condivide le parole della giovane. Nonostante tutti anche questa coppia ha deciso di rimanere insieme, ma solo perché non vuole lasciare nulla di intentato. Tra i due ci sono diverse incertezze, ma possono essere superate. Nella puntata registrata a un mese di distanza dalla conclusione del programma si conoscerà il destino finale delle coppie.