Max, il primo Golden Bachelor italiano, protagonista dell’omonimo programma in onda su Real Time, giunto alla quarta puntata in onda questa sera, mercoledì 12 marzo, ha cominciato a dispensare baci tra le sue Ladies, rimaste in 9.

La terza puntata si è rivelata più profonda e meno ironica delle precedenti due, con alcune delle corteggiatrici di Max che hanno condiviso, in alcuni casi, anche i momenti più dolorosi delle loro esistenze.

Su invito di Max, ad inizio puntata, le Ladies hanno raggiunto il Bachelor in una vigna. Tranne Artemisia, ancora impegnata, come una vera calciatrice, a smaltire i postumi dell’infortunio patito durante il match di calcetto, tutte le Ladies, quindi, si sono ritrovate nelle vesti di vendemmiatrici e l’esperienza ha messo tutte di buon umore.

Max, inizialmente, si è appartato con la grintosa Antonella, convinta, fino a quel momento, di essere evitata dal Bachelor. Antonella gli ha raccontato la sua vita non priva di momenti dolorosi: “Quando mi sono sposata, non sapevo cosa fosse l’amore. Ero offuscata dal dolore per la perdita di mio padre. Mi manca perdermi. Ho tirato il freno a mano. L’amore è un salto nel buio”.

Poco dopo, Max ha cercato di capire cosa si celi dietro l’ironia di Cristina e, anche in questo caso, la Lady ha parlato della perdita di suo papà.

Successivamente, il Bachelor ha scelto Lara per un momento da condividere in una bella vasca idromassaggio. Lara, a 55 anni, ha sfoggiato un fisico pazzesco e, parlando con Max, ha ammesso di non essersi mai sentita davvero amata nella propria vita. La Lady ha chiesto un bacio a Max e quest’ultimo, oltre al bacio, le ha anche dato la Rosa dell’Immunità.

Lara ha deciso di nascondere il bacio alle altre Ladies anche se alcune di queste erano più interessate a sapere se il Bachelor abbia indossato il costume a slippino oppure no…

Per un pranzo in una meravigliosa terrazza romana, invece, Max ha scelto Tiziana. Le altre Ladies, nella villa, si sono consolate con un piatto di orecchiette fatte in casa allo “scarpariello”.

Il pranzo a Roma ha emozionato sia Max che Tiziana e, anche in questo caso, è scoccato il bacio, questa volta, però, su iniziativa del Bachelor.

Tiziana (che ha ricevuto anche lei la Rosa dell’Immunità), al contrario di Lara, ha raccontato il momento del bacio alle altre e Lara ha accusato il colpo.

Tiziana è convinta che Lara stia usando strategie e ha consigliato alle altre Ladies di essere se stesse. Questo modo di fare di Tiziana, però, non è piaciuto affatto ad Antonella che la trova saccente.

The Golden Bachelor, terza puntata: eliminate

Nella Cerimonia delle Rose, le altre 7 Ladies scelte da Max per continuare quest’avventura sono state Rosy, Cristina, Valentina, Artemisia, Nezia, Antonella e Francesca.

Le due eliminate, invece, sono Patrizia e Maria Antonietta.

The Golden Bachelor: anticipazioni quarta puntata (Video)

Di seguito, trovate il video con le anticipazioni della quarta puntata.