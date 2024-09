Paola Marella è morta: addio a una colonna di Real Time

Paola Marella è morta: la notizia è piombata sul web nella serata di oggi, sabato 21 settembre, in maniera piuttosto inaspettata. L’architetta e interior designer, da anni popolare volto tv, è scomparsa a 61 anni per un tumore al seno. Dopo una prima diagnosi nel 2011, nel 2020 la testardaggine di un radiologo portò a una nuova diagnosi maligna, come raccoltò lei stessa a Ok Salute. Quell’intervista fu un invito concreto alla prevenzione che aveva portato anche in tv con Donne – Storie che ispirano, su La7d e che oggi risuona ancora più forte.

La pioniera dell’immobiliare in tv

Prima del fenomeno di Casa a Prima Vista, prima del glamour patinato di Selling Sunset c’è stato il pragmatismo creativo di Paola Marella. E’ stata lei a portare la casa in tv, invertendo l’assioma della tv in ogni casa. E’ stata lei a fare del real estate un genere tv, ipnotizzando il pubblico di Real Time sulla ricerca di immobili fuori dal budget del telespettatore medio, suggerendo ristrutturazioni tra planimetrie e rendering, regalandole pillole di classe non solo nel design di interni, ma anche nello stile personale. La Marella è stata una ventata di vera classe nel panorama tv factual che si è imposto sul mercato tv italiano con l’avvento del digitale terrestre e con esso del ‘fenomeno’ Real Time. Correva l’anno 2007 quando abbiamo iniziato a girare per Milano cercando case che non ci saremmo mai potuti permettere con Cerco casa disperatamente (in onda fino al 2013); l’abbiamo seguita dal 2009 anche in Vendo casa disperatamente (proseguito fino al 2019). Sono venuti poi A te le chiavi (branded content in onda nel 2017 su La7) per tornare alle case, il grande amore, con Un sogno in affitto per Sky. Ma il suo nome, e la sua carriera tv, è legato a Real Time, che ha avuto in lei una delle colonne portanti, uno dei motori che hanno imposto il lifestyle e il factual come genere davvero dominante della tv del Duemila. E la rete la ricorda sui social.

Lo stile di una donna

Se il sito internet paolamarella.it è stato messo – comprensibilmente – offline, i profili social di Paola Marella continuano a raccontarne l’eleganza e lo stile impeccabile. Il suo ultimo post social è di soli 4 giorni fa: un consiglio di style per un preludio di autunno che la immortala sorridente e avvolta nel bello. E chi l’ha amata in tv, la ricorderà sempre così…