Matrimonio a Prima Vista Italia è il dating show ed esperimento sociale in onda su Real Time e visibile su discovery+, giunto alla tredicesima stagione. Anche in questa edizione, 6 partecipanti, abbinati in 3 coppie da un team di esperti, si incontreranno per la prima volta nel giorno del loro matrimonio, valido per legge, e successivamente inizieranno a conoscersi.

Matrimonio a Prima Vista Italia è un programma prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: quando va in onda, dove vederlo

La tredicesima edizione del programma andrà in onda su Real Time a partire da mercoledì 25 settembre 2024, alle ore 21:30. Real Time si può vedere anche in streaming sul sito ufficiale del canale.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: quante puntate sono?

La nuova stagione del programma sarà composta da 9 puntate dalla durata di 60 minuti l’una.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: coppie, partecipanti

I protagonisti della nuova stagione sono:

– Pietro de Luca, 37 anni da Milano. È store manager di un negozio, lavoro che ama perché gli permette di stare a contatto con le persone. Tra le sue passioni, la più grande è la musica, che compone e produce. Ama anche il calcio, la breakdance e la palestra. Ha un fratello e una sorella con i quali ha un rapporto molto forte, e in famiglia è molto legato a sua madre.

– Chiara Maderna, 38 anni da Novara. Insegnante di scuola elementare, ha bisogno di avere sempre tutto sotto controllo, ma ha tanta voglia di lasciarsi andare. Vive da sola e in casa non può rinunciare alla sua stanza dedicata ad abiti e scarpe. Con 25 anni di danza classica alle spalle, oggi preferisce i balli latino- americani. Ama cucinare, andare in palestra e viaggiare, anche in solitaria. Cresciuta in una famiglia all’antica, con genitori pronti sia a sostenerla che a rimproverarla, è la seconda di due fratelli, verso i quali è molto protettiva.

– Erik Ilardo, 32 anni da Pescara. Impiegato dall’animo fantasioso e razionale, brillante e introspettivo, con tante passioni: ama leggere, fare i puzzle e guardare film o serie tv. Scriveinoltre storie e racconti, soprattutto per ragazzi, che lo aiutano ad elaborare gli avvenimenti della sua vita. I suoi genitori, con i quali ha un buon rapporto, hanno divorziato quando lui e sua sorella erano piccoli. Da loro ha ricevuto una casa che gli ha dato indipendenza, ristrutturandola completamente da solo. Costruire una famiglia è uno dei suoi più grandi sogni.

Valentina Pantagallozzi, 29 anni da Roma. Sensibile, ironica e determinata, Valentina è un’appassionata di fotografia, ama fare trekking e climbing in mezzo alla natura. Le sue passioni la stanno aiutando a migliorare la sua vita, che attualmente trascorre nel paesino dove è cresciuta in una casa di famiglia, con cui ha un ottimo rapporto. I suoi genitori sono sposati da quarant’anni e considera sua sorella minore una migliore amica. Sogna un compagno per la vita e una famiglia.

Anthony Giavarini, 30 anni da Bergamo. Il Grazie al suo camion, che è un vero gioiello, ha rivoluzionato la sua vita, scegliendo di fare il camionista. Un uomo di altri tempi che si conquista giorno per giorno la sua indipendenza, ama l’ordine e il rispetto delle regole, soprattutto dentro casa sua. Tra le passioni, il trekking, la pallacanestro, la cucina e la sua moto da enduro, con la quale sfreccia nella bassa bergamasca. I suoi affetti comprendono gli amici e la famiglia. Modello di vita? Quello dei suoi genitori, si augura un matrimonio e un amore esattamente come il loro.

Asia Marchesi, 27 anni da Bergamo. Ambiziosa, si pone sempre obiettivi da superare. Attualmente impiegata, sul lavoro è sempre stata istintiva: i salti nel vuoto per crescere a livello professionale non l’hanno mai spaventata. La sua valvola di sfogo è la

palestra. Tra le sue passioni: viaggiare, soprattutto da sola; tutti gli animali incondizionatamente; andare con i rollers in mezzo alla natura e perdersi nell’arte moderna. Trova nella sua famiglia un porto sicuro, coltivando un ottimo rapporto sia con sorelle, entrambe più grandi, e con la madre. Purtroppo, ha perso il padre, al quale era molto legata, durante il Covid. Crede nell’amore a prima vista così come è stato quello dei suoi genitori.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: psicologi

Il team di esperti che guiderà i protagonisti di questa stagione nel loro percorso sono Nada Loffredi, sessuologa, che valuterà i candidati sotto il profilo dell’affinità sessuale per creare la giusta alchimia di coppia, il sociologo Mario Abis che guiderà le coppie nell’interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda, e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione che porrà le coppie davanti ai dubbi e alle difficoltà da superare per una relazione sana e duratura.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: come funziona, novità

Dalla scorsa stagione possono prendere parte all’esperimento sociale anche persone che hanno già avuto un matrimonio alle spalle o che hanno figli.

Anche in questa stagione, i 6 partecipanti, selezionati tra migliaia, hanno accettato di delegare la scelta del loro compagno o compagna di vita ad un team di esperti.

Si metteranno successivamente in gioco in un percorso dalla durata di 5 settimane, pieno di impreviste e sorprese, e vivranno a tutti gli effetti come marito e moglie, per poi decidere se rimanere sposati o lasciarsi.

Le coppie sono state create attraverso un matching studiato ad hoc dagli esperti attraverso interviste, test attitudinali e psicologici.

A seguire insieme al pubblico le vicende della decima stagione, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, la coppia di ex concorrenti che, dopo la sesta edizione dell’esperimento, è rimasta felicemente insieme, mettendo al mondo anche la piccola Aurora. Dal 25 settembre, Francesco e Martina commenteranno ogni settimana, in esclusiva sul canale YouTube di Real Time, i momenti “più caldi” dell’episodio.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: streaming, discovery+

Il programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma discovery+ dal 18 settembre 2024.