Edoardo Tommasi: chi è l’agente immobiliare di Casa a Prima vista

Oltre a Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Mariana d’Amico (per Milano) e Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri (per Roma), nelle nuove puntate di ‘Casa a Prima vista’, in onda, nell’access prime time, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20:25, su Real Time, ha fatto capolino, un nuovo agente. Si tratta di Edoardo Tommasi che ha movimentato la sfida dei colleghi milanesi cercando di vendere un immobile a La Spezia.

Conosciamolo meglio:

Chi è Edoardo Tommasi di Casa a prima vista? Età, lavoro, Instagram

Sfogliando il suo profilo Instagram, sappiamo solamente che Edoardo è nato l’8 ottobre. Non conosciamo, però, la sua età e l’anno di nascita. E’ nato e vive a Genova. Leggendo la sua biografia veniamo a conoscenza che “Laureato in Giurisprudenza nel 2016, Avvocato immobiliarista del Foro di Genova dal 2018, in seguito a numerose collaborazioni con Agenzie immobiliari non c’erano più dubbi: quello era il mio settore, le compravendite erano la mia “mission” e le relazioni interpersonali la mia quotidianità”.

Founder della Tommasi Immobiliare, decide di aprire la propria Agenzia specializzandosi nella vendita di case vista mare sulla riviera ligure.

Parla perfettamente italiano ed inglese.

Ha un profilo Instagram @tommasi_immobiliari, ad oggi, seguito da oltre 12800 followers.

Casa a prima vista: gli agenti immobiliari di Milano

Mariana D’Amico – Molto attiva sui suoi profili social, Mariana ama condividere con i follower anche alcuni aspetti della sua sfera professionale. Co-fondatrice di un’agenzia in forte espansione, il suo è il profilo da seguire per conoscere tutti i segreti di una giovane imprenditrice di successo che è nel settore immobiliare da ormai 15 anni.

Ida Di Filippo – Origini campane e ironia da vendere, Ida lavora come agente immobiliare per un’agenzia che collabora con Enti Istituzionali, privati e grosse società che acquistano edifici e palazzi anche d’epoca per poi rivendere i singoli appartamenti. – Abile venditrice, conquista i suoi clienti con la sua verace simpatia e con il modo di fare schietto e coinvolgente. Ida ha sempre la risposta pronta, anche quando ha a che fare con i clienti più esigenti!

Gianluca Torre – Espansivo e solare, Gianluca è l’agente immobiliare dei VIP. Forte delle sue conoscenze e doti da PR sviluppate grazie al lavoro nel settore pubblicitario, da alcuni anni Gianluca ha cambiato vita ed è diventato agente immobiliare ed attualmente lavora per una grande agenzia internazionale. Ama raccontare le case a modo suo, con il preciso intento di valorizzarle al meglio.

Casa a prima vista: gli agenti immobiliari di Roma

Nadia Mayer – Nata a Trento e romana d’adozione, dopo una vita tra passerelle e shooting, Nadia inizia la sua carriera nel settore immobiliare otto anni fa. Oggi è tra i migliori agenti di un’agenzia internazionale leader nel settore degli immobili di lusso, con una sua agenzia immobiliare operante sia in Italia che all’estero. Intraprendente e determinata, tiene molto a valori come lealtà e trasparenza, che caratterizzano la sua filosofia di vita e di lavoro.

Blasco Pulieri – Autentiche origini romane, Blasco è Manager di una società immobiliare online e nella sua professione punta molto sull’empatia con il compratore, consapevole che ogni atto di compravendita è un passo fondamentale nelle vite dei suoi acquirenti. Dopo la laurea in sociologia e storia inizia a lavorare come giornalista, successivamente si avvicina al mondo dell’immobiliare dopo alcune esperienze teatrali.

Corrado Sassu – Innamorato di questo lavoro fin da giovanissimo, a 22 anni apre la sua prima filiale per un grande gruppo immobiliare. Oggi gestisce ben cinque punti vendita tra Roma e il litorale laziale e coordina una squadra di 39 dipendenti. Determinato e ambizioso, fa leva anche sul suo sorriso per interfacciarsi con nuovi clienti.