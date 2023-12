Nadia Mayer: chi è l’agente immobiliare di Casa a Prima Vista

Stasera, lunedì 11 dicembre 2023, iniziano i nuovi episodi (ambientati a Roma e dintorni) di ‘Casa a prima vista’, la divertente competizione televisiva che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per soddisfare le richieste di clienti in cerca del loro appartamento dei sogni. Professionalità, fiuto per il mercato immobiliare e un pizzico di ironia sono i punti forti di un programma che ha fidelizzato gli appassionati del settore immobiliare. Gli agenti romani Nadia, Corrado e Blasco andranno alla volta dei dintorni della Capitale, verso Tivoli, Frosinone, Bracciano, Anzio e Nettuno. Tra i protagonisti di questa seconda stagione, ritroviamo anche Nadia Mayer.

Conosciamola meglio:

Chi è Nadia Mayer di Casa A prima vista? Età, lavoro, Instagram

Nata a Trento e romana d’adozione, dopo una vita tra passerelle e shooting, Nadia inizia la sua carriera nel settore immobiliare otto anni fa. Oggi è tra i migliori agenti di un’agenzia internazionale leader nel settore degli immobili di lusso, con una sua agenzia immobiliare operante sia in Italia che all’estero. Intraprendente e determinata, tiene molto a valori come lealtà e trasparenza, che caratterizzano la sua filosofia di vita e di lavoro.

Il suo profilo Instagram è @nadia.mayer7 conta, ad oggi, quasi 3000 followers. Curiosando sui propri profili social, ad oggi, non conosciamo l’età di Nadia, se sia sposata, se abbia dei figli ed altre informazione che riguardano la sua vita privata.

“Ho scelto questa professione perché la casa è il sogno di ciascuno di noi, in varie forme e misure, e l’idea di accompagnare le persone a realizzarlo mi appaga ogni volta. A chi intraprende questa professione mi sento di dire che serve preparazione, conoscenza del mercato immobiliare e approccio sincero con il cliente. Credo sia molto importante perché le persone sanno distinguere molto facilmente chi vuole vendere velocemente solo per la commissione da chi invece condivide la gioia e la soddisfazione con il cliente perché lavora con passione” (Intervista Immobiliare.it, giugno 2023).