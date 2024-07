Come partecipare ai casting della versione italiana di The Golden Bachelor in onda in autunno su Real Time

The Golden Bachelor sbarca su Real Time: come partecipare ai casting

Nelle scorse ore, sui social di Real Time e Fremantle (la casa di produzione che detiene i diritti del format) è stata annunciata l’apertura dei casting della prima edizione italiana di ‘The Golden Bachelor’.

Non è mai troppo tardi per innamorarsi. Stiamo cercando il nostro primo Golden Bachelor. Sei un uomo single, divorziato o vedovo? Hai tra 60 e 70 anni e sei pronto per un grande amore? Scrivi a @castingita@fremantle.com.

Il format prevede che lo scapolo d’oro incontri un numero di donne (un po’ come accade già al trono over di ‘Uomini e Donne’) per arrivare alla scelta finale. La prescelta riceverà una proposta di matrimonio con tanto di anello di fidanzamento.

La prima stagione americana, andata in onda, lo scorso anno, sulla Abc, ha visto come protagonista Gerry Turner, un affascinante patriarca di 72 anni dell’Indiana, desideroso di trovare l’anima gemella. La decisione finale è caduta sulla settantenne Theresa Nist. Si sono sposati ma hanno divorziato dopo appena 3 mesi.

Pochi giorni fa, la rete statunitense ha annunciato la versione femminile del programma, ‘The Golden Bachelorette’.

Sul sito, si legge che “”The Golden Bachelor” mette in mostra un tipo completamente nuovo di storia d’amore, una per gli ‘anni d’oro’. In questa nuovissima serie senza copione condotta da Jesse Palmer, ad un uomo romantico viene data una seconda possibilità d’amore nella ricerca di un partner con cui condividere gli anni del tramonto della vita.

Le donne che arrivano alla villa hanno un’esperienza di vita, vivendo l’amore, la perdita e le risate, sperando in una scintilla che accenda un futuro pieno di infinite possibilità. Alla fine, riuscirà il nostro Golden man a voltare pagina per iniziare un nuovo capitolo con la donna dei suoi sogni? The Golden Bachelor è prodotto da Warner Bros. Unscripted Television in associazione con Warner Horizon. Claire Freeland, Jason Ehrlich, Bennett Graebner e Andrew Frank sono i produttori esecutivi.