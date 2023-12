Blasco Pulieri: chi è l’agente immobiliare di Casa a prima vista

Stasera, lunedì 11 dicembre 2023, iniziano i nuovi episodi (ambientati a Roma e dintorni) di ‘Casa a prima vista’, la divertente competizione televisiva che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per soddisfare le richieste di clienti in cerca del loro appartamento dei sogni. Professionalità, fiuto per il mercato immobiliare e un pizzico di ironia sono i punti forti di un programma che ha fidelizzato gli appassionati del settore immobiliare. Gli agenti romani Nadia, Corrado e Blasco andranno alla volta dei dintorni della Capitale, verso Tivoli, Frosinone, Bracciano, Anzio e Nettuno. Conosciamo meglio uno dei protagonisti di questa seconda stagione, ovvero Blasco Pulieri.

Chi è Blasco Pulieri di Casa A prima vista? Età, lavoro, Instagram

Autentiche origini romane, Blasco è Manager di una società immobiliare online e nella sua professione punta molto sull’empatia con il compratore, consapevole che ogni atto di compravendita è un passo fondamentale nelle vite dei suoi acquirenti. Dopo la laurea in sociologia e storia inizia a lavorare come giornalista, successivamente si avvicina al mondo dell’immobiliare dopo alcune esperienze teatrali.

Appassionato di vela, arte, culture metropolitane e viaggi che ama fare rigorosamente con sua moglie e sua figlia. Ha frequentato l’Università di Roma La Sapienza.

Il suo profilo Instagram @blascopulieri, ad oggi, conta oltre 6200 followers.

“Mi sono sempre piaciute le case, l’architettura, gli ambienti pieni di vita e le storie che sono capaci di raccontare. L’ho sempre saputo ma questo lavoro l’ho scoperto per caso tramite un’amicizia nata a scuola. Il consiglio per le giovani leve è quello di provare e trovare la propria strada, studiare tanto e farsi sempre trovare preparati. Lo trovo un lavoro molto bello, capace di dare tanto in cambio di una costante dedizione. La bellezza è che non c’è un modo solo di farlo e di avere riscontri, ma ognuno può – e deve- trovare il suo” (Intervista Immobiliare.it, giugno 2023)