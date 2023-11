Gianluca Torre: chi è l’agente immobiliare di Casa a prima vista

Domani 13 novembre 2023, a partire dalle 20.20, su Real Time, inizierà ufficialmente, la seconda stagione di ‘Casa a Prima Vista’, la divertente competizione televisiva che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per soddisfare le richieste di clienti in cerca del loro appartamento dei sogni. Tra questi, anche Gianluca Torre.

Chi è Gianluca Torre di Casa a Prima Vista? Età, Instagram, lavoro

Espansivo e solare, Gianluca è l’agente immobiliare dei VIP. Forte delle sue conoscenze e doti da PR sviluppate grazie al lavoro nel settore pubblicitario, da alcuni anni Gianluca ha cambiato vita ed è diventato agente immobiliare ed attualmente lavora per una grande agenzia internazionale. Ama raccontare le case a modo suo, con il preciso intento di valorizzarle al meglio.

“Cinque anni fa, dopo oltre 20 anni nel mondo della pubblicità, ho deciso di mettermi in gioco e intraprendere la carriera di mediatore immobiliare portando come valore aggiunto il mio network di conoscenze maturato negli anni, la mia esperienza da “comunicatore” e la mia passione per Milano e per il bello. Mi piace riuscire a interpretare nel profondo i bisogni dei clienti proponendo appartamenti aderenti alle loro necessità e alle loro ambizioni. Allo stesso tempo per me è una soddisfazione risaltare e raccontare gli aspetti caratterizzanti delle proprietà che mi vengono affidate, mettendone in evidenza i dettagli e l’essenza in modo da giustificarne il vero valore, non soltanto economico. Un consiglio per chi vuole diventare un agente immobiliare? Studiare bene le normative, essere pazienti e determinati e ambire alla soddisfazione dei propri clienti” (intervista Immobiliare.it, maggio 2023).

Travolgente, solare e profondo, ama viaggiare, stare in famiglia o tra amici e la musica, passione che coltiva esibendosi in serate Live e prendendo lezioni di canto. Amante della natura, attento alla sostenibilità e a un alimentazione sana, unisce queste passioni nella corsa, che pratica con costanza.

Per lui Casa è sinonimo di pregio e i suoi video lo dimostrano, infatti «la richiesta è perfetta!»

Il suo motto: “I clienti vanno conquistati”

Il suo profilo Instagram @gianlucatorre01, ad oggi, supera i 187 mila followers. Su Tik Tok, invece, ha un seguito di oltre 134k. Al momento, non abbiamo informazioni sulla sua vita privata in particolare se ha una moglie e/o dei figli.