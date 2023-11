Domani 13 novembre 2023, a partire dalle 20.20, su Real Time, inizierà ufficialmente, la seconda stagione di ‘Casa a Prima Vista’, la divertente competizione televisiva che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per soddisfare le richieste di clienti in cerca del loro appartamento dei sogni. Tra questi, anche Ida Di Filippo.

Conosciamola meglio:

Chi è Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista: Instagram, lavoro, età

Origini campane e ironia da vendere, Ida lavora come agente immobiliare per un’agenzia che collabora con Enti Istituzionali, privati e grosse società che acquistano edifici e palazzi anche d’epoca per poi rivendere i singoli appartamenti. Abile venditrice, conquista i suoi clienti con la sua verace simpatia e con il modo di fare schietto e coinvolgente. Ida ha sempre la risposta pronta, anche quando ha a che fare con i clienti più esigenti!

“Ho scelto questo lavoro, perché non ci si annoia mai! Ogni vendita è come se fosse una nuova esperienza e lascia sempre qualcosa di diverso. Il consiglio che mi sento di dare a chi vuole intraprendere la carriera di agente immobiliare è quello di nutrire la passione per il proprio lavoro perché solo in questo modo arriveranno grandi risultati (intervista Immobiliare.it, maggio 2023)”

Il suo motto: “Perché il sole c’è l’abbiamo dentro”

Il suo account Instagram @ida_di_filippo, ad oggi, conta oltre 54700 followers. Ed un profilo Tik Tok che supera i 9,8 K.

Sfogliando il suo profilo Facebook, scopriamo che la protagonista del format di Discovery è fidanzata con Pietro dal 2013. Ha una sorella ed è originaria di Siano (in provincia di Salerno).

Per lei la casa è sinonimo di sogni da realizzare e speranze, non si arrende mai e cerca di conciliare la sua vita privata e il suo lavoro.

Nella sua routine non possono mai mancare il caffè, la buona cucina e una skincare rigenerativa. Ama il mare, viaggiare e trascorrere il tempo libero, tra locali e gite fuori porta, con gli amici di sempre.