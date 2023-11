Mariana D’Amico: chi è l’agente immobiliare di Casa a Prima vista

Domani 13 novembre 2023, a partire dalle 20.20, su Real Time, inizierà ufficialmente, la seconda stagione di ‘Casa a Prima Vista’, la divertente competizione televisiva che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per soddisfare le richieste di clienti in cerca del loro appartamento dei sogni. Tra questi, anche Mariana D’Amico.

Conosciamola meglio:

Chi è Mariana D’Amico di Casa a Prima Vista? Età, Instagram, lavoro

Molto attiva sui suoi profili social, Mariana ama condividere con i follower anche alcuni aspetti della sua sfera professionale. Co-fondatrice di un’agenzia in forte espansione, il suo è il profilo da seguire per conoscere tutti i segreti di una giovane imprenditrice di successo che è nel settore immobiliare da ormai 15 anni.

“Quello immobiliare è un settore molto affascinante perché nelle case, luoghi in cui si trascorre la maggior parte del tempo, ci sono i sogni delle persone. Ho iniziato con mio marito a fare compravendite e così ho capito che anche vendere case era un’attività che mi piaceva molto. Ho iniziato utilizzando un piccolo negozio di nostra proprietà per promuovere i nostri appartamenti. Per fare esperienza avevo anche iniziato un breve percorso di formazione con una rete in franchising per poi raggiungere la consapevolezza che avrei preferito il mettermi in proprio. Ho così fondato la mia società immobiliare che ormai gestisco da 15 anni. È un lavoro che mi permette di gestire liberamente il mio tempo anche se va detto che spesso dobbiamo essere operativi h24: succede infatti che i clienti abbiano poco margine per vedere una casa o fare una proposta e il mio dovere è quello di adeguarmi alle loro esigenze” (intervista Immobiliare.it, maggio 2023)

Ha due profili Instagram: @marianadamico_realestate che, ad oggi, vanta 54700 followers e @marianodamicore che ha superato 27500 followers.

Il suo motto è: “Un cliente lo puoi perdere per un dettaglio”

E’ un’appassionata di forma fisica e cura della persona. In 14 anni di esperienza ha venduto oltre 400 immobili.

Sfogliando il suo profilo Facebook, sappiamo che è sposata dal 2010 con Samy B. E che ha un secondo nome, Diletta.