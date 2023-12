Corrado Sassu: chi è l’agente immobiliare di Casa a prima vista

Stasera, lunedì 11 dicembre 2023, iniziano i nuovi episodi (ambientati a Roma e dintorni) di ‘Casa a prima vista’, la divertente competizione televisiva che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per soddisfare le richieste di clienti in cerca del loro appartamento dei sogni. Professionalità, fiuto per il mercato immobiliare e un pizzico di ironia sono i punti forti di un programma che ha fidelizzato gli appassionati del settore immobiliare. Gli agenti romani Nadia, Corrado e Blasco andranno alla volta dei dintorni della Capitale, verso Tivoli, Frosinone, Bracciano, Anzio e Nettuno. Conosciamo meglio uno dei protagonisti di questa seconda stagione, ovvero Corrado Sassu.

Chi è Corrado Sassu di Casa A prima vista? Età, lavoro, Instagram

Innamorato di questo lavoro fin da giovanissimo, a 22 anni apre la sua prima filiale per un grande gruppo immobiliare. Oggi gestisce ben cinque punti vendita tra Roma e il litorale laziale e coordina una squadra di 39 dipendenti. Determinato e ambizioso, fa leva anche sul suo sorriso per interfacciarsi con nuovi clienti.

Il suo profilo Instagram @corradosassu, ad oggi, conta, oltre 7400 followers. Sfogliando i suoi social, possiamo scoprire che Corrado è legato sentimentalmente ad una ragazza di nome Alessia. La coppia possiede un tenero bulldog francese. Vive a Santa Marinella. Ha studiato presso l’Università degli Studi La Sapienza. Non conosciamo, invece, la sua età.

“L’episodio più strano durante una visita risale a cinque anni fa. Trattavo una casa che dicevano essere infestata dal fantasma della vedova assolutamente contrario alla vendita. La cosa davvero assurda è che durante ogni visita succedeva qualcosa di strano. In particolare ricordo che nel corso di un appuntamento il gatto degli acquirenti ha cominciato a girare fortissimo su se stesso, poi a camminare velocemente sul muro per poi lanciarsi dalla veranda della cucina verso il giardino e scappare via. Durante quella visita poi erano caduti diversi oggetti dalla cucina e si accendevano le luci in maniera anomala” Intervista Immobiliare.it.