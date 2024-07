Cortesie per gli ospiti: al via i casting

Sul sito ufficiale di Warner Bros Discovery, nella sezione dedicata ai casting, sono state aperte le iscrizioni per partecipare alla nuova edizione di ‘Cortesie per gli ospiti‘, il factual di Real Time dell’access prime time affidato a Csaba dalla Zorza (area Lifestyle), Roberto Valbuzzi (spazio Cooking) e Tommaso Zorzi (sezione Home Style).

Come partecipare ai casting di Cortesie per gli ospiti?

“Riaprono i casting di Cortesie Per Gli Ospiti. Pensi di essere un perfetto padrone di casa? Le tue cene sono memorabili? Sei pronto a ospitare Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi? Allora clicca qui e scopri come partecipare ai provini organizzati da Banijay!”… così recita l’annuncio pubblicato appena qualche giorno fa su tutti i canali social.

“Ti consideri un perfetto padrone di casa? Organizzi sempre cene memorabili per i tuoi ospiti? Allora sei il candidato perfetto per la nuova stagione di #CortesiePerGliOspiti! Per mandare la tua candidatura compila subito il form al link in bio Una produzione #banijayitalia”

Bisogna compilare il form con i propri dati, le info di contatto ed una breve biografia spiegando le proprie motivazioni per prendere parte alla nuova edizione.

Due le coppie in gara che si sfideranno a colpi di dettagli eleganti, piatti sopraffini e cura nella mise en place. Si partirà con il racconto della preparazione dei concorrenti, il pubblico da casa li seguirà nel momento in cui inviteranno i giudici, per poi arrivare alla realizzazione della cena e agli impiattamenti. È qui che s’inserisce un’altra novità di stagione, la narrazione – fra una portata e l’altra – si arricchisce di dettagli e si fa più corposa. I tre giudici valuteranno le coppie che si sfideranno in ogni puntata secondo le categorie di food, lifestyle e home style. L’obiettivo finale per tutti è sempre quello di conquistare i giudici, risultando dei perfetti padroni di casa.