Lorenzo Magni: chi è l’agente immobiliare di Casa a Prima vista

Lunedì 25 marzo 2024, inizierà la nuova stagione di Cortesie per gli ospiti, l’access prime time di Real Time con protagonisti Csaba Della Zorza, Roberto Valbuzzi e la new entry, Tommaso Zorzi. Per il debutto della nuova edizione, si sfidano i protagonisti di ‘Casa a prima vista‘. Da un lato Ida Di Filippo e Mariana D’Amico cercheranno di aggiudicarsi la competizione, a suon di bon ton, contro Gianluca Torre e Lorenzo Magni. Quest’ultimo, già è apparso, come guest star, di qualche episodio del format.

Ma conosciamolo meglio:

Chi è Lorenzo Magni di Casa A Prima vista? Età, lavoro, Instagram

Non abbiamo tante informazioni riguardanti la vita privata del protagonista di ‘Casa a prima vista’. Sappiamo che è originario di Bologna ma vive da moltissimo tempo a Milano. E’ molto attivo sui social, ha un profilo professionale Instagram @immobiliarista4u che, ad oggi, conta oltre 31500 followers.

Nella sua biografia di Engel & Volkers si legge che “appassionato di musica e cinema ha imparato a pilotare aerei e a correre in moto, a suonare il basso e fare dell’acqua il suo elemento preferito, oggi è impegnato a imparare come svolgere il ruolo più importante: quello di padre”.

Lavora in questa azienda dal 2012. Ha eredita la passione per questo mestiere dallo zio. Ama il mondo green e adora spostarsi, per le vie della città, con il suo inseparabile monopattino:

“L’aspetto che amo di più è la consapevolezza e la responsabilità di essere importante in uno dei momenti fondamentali della vita delle persone. La scelta di una casa nuova per la propria famiglia o la vendita della dimora dei propri ricordi sono passaggi fondamentali, che affrontiamo poche volte nella vita. In quei momenti voglio poter essere una colonna su cui contare, una vedetta che anticipa i pericoli e un professionista nel trovare soluzioni. Perché un momento così importante deve lasciare emozioni forti e positive”.