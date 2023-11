Casa a prima vista è uno dei nuovi fiori all’occhiello di Real Time, o meglio, lo è diventato in questo 2023, anno dell’esordio ma anche della sua prosecuzione. Da lunedì 13 novembre alle 20:20 infatti inizierà la seconda stagione del format realizzato da Blu Yazmine.

Cominciato lo scorso maggio, ha conquistato il suo spazio nell’access prime time della rete Warner Bros. Discovery con una struttura molto semplice nella sua realizzazione.

Facciamo un ripasso…

Casa a prima vista, il format

Tre professionisti del settore immobiliare che in ogni puntata, dopo aver raccolto le indicazioni di clienti molto esigenti – tra coppie con o senza figli e nuclei familiari molto vari – si mettono alla ricerca della casa che potrebbe avere le caratteristiche giuste per essere quella scelta dai loro clienti, vincendo così la sfida con gli altri colleghi.

Lo schema di ogni episodio è fisso: si parte dal cliente che illustra le caratteristiche che sta cercando per la propria casa da acquistare, dopo di ché i tre agenti, esaminate varie opzioni, si danno da fare per individuare la casa giusta da sottoporre al cliente, cui presenteranno ogni volta un immobile ciascuno.

Dopo le visite di rito, in cui a turno ogni agente accompagna il cliente nel tour dell’immobile mentre gli altri due colleghi commentano all’interno del van del programma, appostato poco lontano.

Al termine, il candidato acquirente dovrà eleggere la migliore proposta delle tre, decretando automaticamente il vincitore di puntata che si aggiudicherà un premio in denaro.

Le novità della seconda edizione

A differenza della scorsa edizione, Casa a prima vista ‘allarga gli orizzonti’. Infatti la competizione non si ferma più alle sole due città che fino ad ora hanno fatto da capoluoghi alle puntate della prima stagione (Milano e Roma), ma i 6 agenti – suddivisi in due gruppi – confermati anche per la nuova stagione si sposteranno in varie città d’Italia per conquistare i potenziali acquirenti.

Mariana d’Amico, Ida di Filippo e Gianluca Torre, oltre che a Milano, potranno recarsi per le richieste immobiliari da soddisfare anche a Torino, Parma, Bologna, Genova, e sul lago di Garda.

Mentre Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu andranno alla volta dei dintorni della Capitale, verso Tivoli, Frosinone, Bracciano, Anzio e Nettuno.

Casa a prima vista, seconda stagione: quante puntate saranno?

Le nuove puntate di Casa a prima vista saranno 60, della durata di un’ora. Tutte saranno disponibili on demand su Discovery+