Si è tanto discusso del nuovo programma del primo pomeriggio feriale di Rai1. La volta buona ha sostituito nella fascia 14-16 Oggi è un altro giorno. Caterina Balivo ha preso il posto di Serena Bortone su Rai1. La conduttrice di Oggi è un altro giorno invece è passata al prime time di Rai3 con il nuovo programma Che sarà, andando a sostituire Massimo Gramellini emigrato su La7 con il suo In altre parole.

Un incrocio dunque di rimescolamenti con programmi nuovi che hanno naturalmente bisogno di abituare il pubblico televisivo, che come sappiamo è molto abitudinario. Oggi qui vogliamo soffermarci su La volta buona, il varietà del primo pomeriggio feriale di Rai1 che ha visto il ritorno in questa fascia oraria di Caterina Balivo. La conduttrice napoletana, come si ricorderà, ha ottenuto la grande popolarità proprio in questa fascia della prima rete con Festa italiana.

Gli ascolti de La volta buona

Dicevamo si è parlato tanto di queste prime settimane de La volta buona, particolarmente sul fronte degli ascolti. Terminato il mese di ottobre, è giunto il momento di fare un primo punto sugli ascolti di questa trasmissione, collocata per altro in una fascia in cui lo strapotere di Canale 5 è palese. Prima con le soap e poi con quella macchina di guerra chiamata Uomini e donne. Ebbene da settembre ad oggi La volta buona ha ottenuto una media complessiva dl 12,5% di share. Da inizio ottobre salita al 13,54% di share e 1.306.317 telespettatori.

Il confronto con Oggi è un altro giorno

Quando diciamo complessiva intendiamo sia prima che seconda parte. Per fare un confronto significativo occorre tornare naturalmente indietro di tre anni, precisamente al 2020, ai primi due mesi di Oggi è un altro giorno. Il programma che vedeva il debutto di Serena Bortone nella fascia 14-16 di Rai1, per altro sostituendo proprio la Balivo, ottenne nel periodo settembre-ottobre una media del 10,5% di share. La volta buona è dunque sopra di due punti.

Naturalmente poi Oggi è un altro giorno ha subito modifiche editoriali proprio per mettersi in sintonia con il pubblico del primo pomeriggio feriale di Rai1, arrivando alla media del 16% della sua ultima stagione in tv. Cosa che potrebbe accadere anche con il programma che attualmente occupa quello slot su Rai1. Infatti si registra una crescita del programma condotto da Caterina Balivo che è passato dal 12,46% del 22 settembre al 13,15% raggiunto mercoledì 1° novembre.Va detto che comunque il programma di Caterina Balivo sta ottenendo il medesimo dato del secondo anno di Oggi è un altro giorno, che totalizzava il 12,4% di share, anzi accusa una leggera crescita dello 0,82%. Inoltre lo scorso anno gli ascolti dei primi due mesi sono stati in qualche modo “pompati” dalla morte della Regina Elisabetta.

La volta buona e i target

Viaggiando poi fra i target La volta buona ha abbassato l’età media del pubblico di Rai1, passando dai 68 ai 67 anni. Crescita anche nei target solitamente lontani dalla prima rete Rai, ovvero +0,55% nella fascia 15-19 anni,+1,08% nella 35-44 anni e +0,22% nella 45-54 anni.