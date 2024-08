La Volta buona 2024 – 2025: su Rai 1 torna Caterina Balivo con alcune novità

Sulla cartella stampa, rilasciata ai giornalisti, dopo la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024 – 2025, è comparsa una conferma per la prossima stagione televisiva: il ritorno di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1 con la nuova edizione di ‘La Volta buona’. Si legge:

“Seconda stagione per il programma condotto da Caterina Balivo. I suoi tratti distintivi sono la leggerezza con cui vengono approfonditi i temi di puntata e l’eleganza con cui la conduttrice accoglie ospiti e pubblico nel suo studio. Un pomeriggio animato da interviste vip, storie speciali di persone comuni, salotti sulle principali notizie di spettacolo e costume, giochi in studio, quiz telefonici, esibizioni musicali e artistiche di ogni genere. Ingredienti usati a dovere per raccontare la quotidianità con uno sguardo positivo sul passato, il presente e il futuro. Non manca poi uno spazio dedicato all’attualità, dalle prime pagine dei giornali ai grandi temi ricorrenti, e massima attenzione per la fiction firmata Rai, attraverso un racconto a tutto tondo delle diverse produzioni”.

Quando inizia La Volta buona di Caterina Balivo?

La trasmissione aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 9 settembre 2024 ed andrà in onda, per due ore, dalle 14 alle 16.

Solo qualche giorno fa, Giuseppe Candela, all’interno della sua rubrica per ‘Dagospia’, ha palesato i nuovi assetti per impensierire la concorrenza (forse tutta interna di Rai 2 che ‘Uomini e Donne’ della De Filippi): “Non solo l’arrivo di Ivan Roncalli, l’ideologo delle trasmissioni trash di Barbara D’Urso. La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, reduce dai bassi ascolti della prima edizione, avrebbe ingaggiato anche Antonio Soriano, autore di Temptation Island. Tra gli inviati possibile l’approdo di Domenico Marocchi”.

Quello che, ad oggi, stupisce, è il totale spegnimento dei social del programma. L’ultimo post, su Instagram, per esempio, risale al 19 luglio dove la conduttrice presente a Napoli alla presentazione dei programmi della nuova stagione. Tenerli accesi durante tutto l’anno per creare attesa, affezione, aspettative potrebbe essere una mossa vincente?