Con uno share medio totale da inizio stagione del 15% prosegue la cavalcata televisiva de La volta buona nel pomeriggio feriale di Rai1. Il programma e la sua conduttrice Caterina Balivo stanno stagione dopo stagione cercando di fidelizzare il proprio pubblico, in un fascia oraria, quella del primo pomeriggio particolarmente affollata in termini di programmi e per questo piuttosto sfilacciata.

La concorrenza fortissima di Canale 5 con le sue soap e con il varietà Uomini e donne ha creato ormai un’abitudine talmente forte presso il pubblico del primo pomeriggio, davvero difficile da scalfire. Il compito dunque de La volta buona e della sua conduttrice Caterina Balivo è quello di convincere “l’altro” pubblico di sintonizzarsi su Rai1. Tutto questo con una Rai2 cresciuta moltissimo in questa stagione grazie alle ottime performance di Ore 14 e Bella ma’, programmi identici per target e profilo di pubblico a quelli di Rai1.

Naturalmente per creare abitudine occorre anche essere presenti per lungo tempo. Ecco dunque che il ragionamento della Rai è piuttosto chiaro. Alla luce degli ascolti che vedono da dicembre ad oggi La volta buona rafforzarsi nella prima parte e chiudere già da mesi sopra il 20%, producendo dunque un buon traino per il Il Paradiso delle signore, cosa mai successa in precedenza e con una partenza tutta in salita con il Tg1 Economia, l’idea è quella di proseguire e confermare il programma anche per la prossima stagione televisiva, rafforzando la dimensione del racconto familiare, le storie positive degli italiani, la cultura pop.

La volta buona dunque, nelle attuali intenzioni, tornerà anche nella stagione 2025-’26 su Rai1 con la conduzione di Caterina Balivo. Proseguirà dunque anche nella prossima stagione televisiva “l’opera di convincimento” verso il pubblico del pomeriggio televisivo italiano a sintonizzarsi sempre più numeroso su Rai1 dalle 14. Programma questo che, ascolti a parte, sta trovando sempre di più una sua identità personale.