Simone Cristicchi: “Amadeus ha avvicinato i giovani a Sanremo. Probabilmente il mio brano non era adatto al Festival che immaginava”

Stamattina, Simone Cristicchi, in gara al ‘Festival di Sanremo 2025’, con ‘Quando sarai piccola‘, ha rilasciato una lunga intervista al ‘Corriere della sera’, confessando di aver proposto il brano sanremese ad Amadeus ma di aver ricevuto una sonora bocciatura.

“Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo”

Con caparbietà, però, credendo a fondo nel pezzo, e contando su un nuovo direttore artistico, nella persona di Carlo Conti, il cantautore ci ha riprovato e, quest’anno, è riuscito ad entrare nel cast dei 29 Big.

Ospite, in collegamento da Sanremo, oggi pomeriggio, de ‘La Volta buona’, su Rai 1 con Caterina Balivo, Cristicchi ha voluto fare alcune puntualizzazioni sulle sue dichiarazioni per evitare ogni tipo di polemica:

“Non voglio assolutamente creare questo disagio, questa tensione con Amadeus. Non è nel mio stile. Devo ringraziare Amadeus perché i miei figli Tommaso e Stella guardano Sanremo. Lui ha avvicinato i giovani a Sanremo in queste cinque edizioni. Per questo lo ringrazio.

Lo ringrazio, alla fine, anche per non aver scelto il mio brano. Probabilmente, nel suo gusto, non era adatto al Festival che immaginava. Questo non vuol dire che ce l’abbia con lui, che provi rancore. Non lo dovete assolutamente dire. E’ una menzogna. Grazie per avermelo chiesto e per aver ribadito la mia volontà di non andare nella polemica ma parliamo della musica, della canzone e della sua forza”.

Ricordiamo che il raffinato interprete è, secondo i pronostici della vigilia, è uno dei favoriti alla vittoria finale. E’ da sottolineare che è riuscito ad entrare, ieri e martedì, nella top 5 conquistando il pubblico da casa (attraverso il televoto) e il voto della giuria formata da radio, stampa e web.