L’intervista esclusiva per l’Italia è andata in onda proprio nel giorno in cui su Rai Yoyo è stato trasmesso l’episodio speciale che annuncia il cambiamento nella famiglia di Peppa Pig

Peppa Pig, la famiglia si allarga: Mamma Pig è incinta e lo annuncia a La Volta Buona (Video)

Per una lieta notizia legata a uno dei personaggi più amati della tv per bambini, serviva un annuncio in pompa magna. Anche se il personaggio in questione è un cartone animato, ma non uno qualsiasi: se si parla di Peppa Pig e del suo mondo, si parla di uno dei fenomeni più apprezzati dal giovanissimo pubblico in questi ultimi anni. E l’annuncio è di quelli importanti: Mamma Pig, la madre di Peppa e George, è incinta del terzo figlio.

Mamma Pig è incinta, il primo annuncio nel Regno Unito

Per celebrare il lieto evento, i produttori del celebre cartoon inglese hanno realizzato una clip-intervista con Mamma Pig. Nel Regno Unito, la clip è stata mandata in onda durante il programma mattutino Good Morning Britain, nel segmento dedicato all’intrattenimento condotto da Richard Arnold. A lui è andato l’onore di “intervistare” Mamma Pig e di annunciare al Paese la sua gravidanza, con tanto di cameo di una timida Peppa Pig.

Mamma Pig è incita, l’annuncio a La Volta Buona

E in Italia? Da noi è stato un altro programma del day time ad avere l’onore di intervistare in esclusiva Mamma Pig, ovvero La Volta Buona, in onda su Raiuno con Caterina Balivo. Proprio la conduttrice, durante la puntata di giovedì 6 marzo 2025, ha dialogato con Mamma Pig, in quello che era -con i dovuti aggiustamenti e, ovviamente, doppiato in italiano- la stessa clip preparata per il Regno Unito (e per tutti gli altri Paesi in cui va in onda il cartone animato, e sono davvero numerosi: 180!).

Peppa Pig e “Il grande annuncio”

La clip è servita ad anticipare l’episodio speciale della decima stagione della serie, andato in onda sempre ieri, giovedì 6 marzo, su Rai Yoyo e ora disponibile in streaming su RaiPlay. Nell’episodio Mamma e Papà Pig condividono con Peppa e George una notizia che cambierà tutto: presto avranno un altro fratellino o una sorellina. Un momento emozionante che coinvolgerà tante famiglie, accompagnando grandi e piccini in un viaggio fatto di sorprese, attesa e nuove avventure.

Negli episodi della nuova serie, inoltre, verranno svelati dettagli esclusivi sul bebè: il nome, il genere e, naturalmente il giorno in cui nascerà. Un anno ricco di novità, con eventi speciali e prodotti inediti pensati per celebrare al meglio questo nuovo arrivo nella famiglia Pig.

Il fenomeno Peppa Pig

Non c’è da stupirsi se la decisione di allargare la famiglia di Peppa Pig abbia avuto tale risonanza: dal suo debutto il cartone animato ha raggiunto ogni angolo del pianeta, tanto che oggi le sue avventure vengono tradotte in più di 40 lingue e sono trasmesse in 180 Paesi.

Approdata in Italia nel 2008, è la serie più amata dai bambini dai 3 ai 5 anni, che ha conquistato tutti con le sue storie semplici e genuine, capaci di trasformare piccole avventure quotidiane in esperienze entusiasmanti. Negli anni poi è diventata molto più di una serie televisiva: ormai è un vero e proprio fenomeno di costume che abbraccia ogni aspetto della vita dei più piccoli.

Tra giochi, parchi a tema e spettacoli teatrali, Peppa Pig ha fatto breccia nei cuori delle famiglie di tutto il mondo grazie ai suoi messaggi positivi, che le hanno permesso di trasformare il gioco e l’avventura in un fantastico e funzionale veicolo di apprendimento. E adesso una nuova avventura sta per partire: il 2025 sarà un anno pieno di sorprese, a cominciare dall’arrivo del nuovo bebè di casa Pig.