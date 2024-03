E’ passato un anno quando da queste colonne vi avevamo dato la notizia, allora era ancora una indiscrezione, del cambio di programma nel primo pomeriggio feriale di Rai1. Dopo ormai alcune stagioni con il varietà Oggi è un altro giorno, si riaccoglieva a casa Caterina Balivo che tornava ad occupare quella fascia oraria, a lei tanto cara. La scelta della direzione intrattenimento day time era caduta su La volta buona. Un programma cucito addosso al pubblico di quella fascia oraria che non apprezzava Uomini e donne, leader di quello slot.

La volta buona e gli ascolti della sua prima stagione

Il programma, già nel primo anno di messa in onda ed in particolare negli ultimi mesi. si sta avvicinando sempre di più agli ascolti del terzo anno di Oggi è un altro giorno. Programma questo che nella sua prima stagione aveva chiuso con una media del 12,46% di share, arrivando al 16,07% della sua terza ed ultima serie. Attualmente La volta buona ottiene una media da inizio stagione del 14,38% di share, che sale al 15,46% da gennaio 2024. Un trend quindi in crescita, mese dopo mese, quello del programma condotto dalla Balivo. A cui va aggiunta la contemporanea crescita nella medesima fascia di Rai2, di Ore 14 e Bella ma’, entrambi che preformano meglio rispetto al passato.

La volta buona confermato per la prossima stagione di Rai1

Per questi motivi quindi, il programma di Rai1 è stato confermato anche per la prossima stagione tv, compresa la sua conduttrice. Da settembre 2024 rivedremo in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 14 su Rai1 La volta buona condotta da Caterina Balivo. Programma questo che in futuro beneficerà dell’ottimizzazione dell’offerta informativa che porterà allo spostamento al mattino di Tg1 economia, di cui vi abbiamo dato conto nei giorni scorsi.

Caterina Balivo confermata alla conduzione

Avanti tutta quindi anche per la prossima stagione tv per questo programma con la conduzione di Caterina Balivo, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (chissà, magari con un appendice speciale nel primo pomeriggio del sabato) dalle ore 14 e fino alla messa in onda alle ore 16 del Paradiso delle signore, naturalmente su Rai1.