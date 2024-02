Grazia Di Michele: il giudizio su Emma (“Rock”), Alessandra Amoroso (“Pensavo fosse più fragile”), Annalisa (“Può fare tutto”)

Ospite, oggi pomeriggio, de ‘La Volta buona’ di Caterina Balivo, Grazia Di Michele ha commentato la carriera e la partecipazione all’ultimo ‘Festival di Sanremo’ di Emma, Alessandra Amoroso e Annalisa, sue allieve ai tempi di ‘Amici‘.

A proposito di Emma…:

“E’ arrivata da casa già con un bel caratterino. E’ una ragazza molto forte, determinata, molto curiosa. Ha affrontato situazioni personali toste. Devo dire che ha preso il lavoro sempre maledettamente serio. Lei è rock, il rock non è fare musica. Secondo me il rock è un atteggiamento vitale. Lei è un po’ ‘fumina’. Nel senso che non mette mai filtri tra quello che vuole dire, quello che pensa… e lo dice molto serenamente. Quando arrivano ad Amici, che è un’accademia, si capisce subito chi è determinata, chi va avanti e chi tende a restare un po’ indietro. Emma ha una grandissima forza, una forte determinazione. Ama molto questo lavoro”.

Alle tre cantanti, la vocal coach riconosce un’ottima dose di talento coltivata negli anni:

“Tecnicamente sono tutte e tre perfette. Dal punto di vista tecnico sono migliorate ma sono arrivate già molto precise. Con tutte e tre abbiamo passato un anno assieme, Un anno è fatto di crisi, di pianti, di cadute, di momenti di sconforto. Affrontare un’esperienza come Amici è eccezionale dal punto di vista formativo”

Commenti positivi anche su Alessandra Amoroso:

“Alessandra l’ho sottovaluta, pensavo fosse più fragile, lei è molto sensibile, si commuoveva molto spesso. Quando interpretava, va bene abbandonarsi, ma non riusciva ad essere lucida… “

L’ex insegnante di canto ha un buon parere anche su Annalisa:

“Annalisa è un pochino più fredda. Arriva dagli studi di fisica. Ha un approccio molto più razionale…”

Su richiesta della conduttrice, la Di Michele ha cercato di interpretare l’espressione dopo aver appreso di essersi classificata terza a ‘Sanremo 2024’ dietro a Geolier e alla vincitrice, Angelina Mango:

“Conoscendo Annalisa che è una ragazza estremamente intelligente, e anche un po’ difficoltosa nei gusti, lei ha preso una strada in cui una ragazza molto naturale ha cantato dei testi molto sofisticati…. In fondo, il pezzo di Angelina non è così stupido, ha un testo intelligente, vestendosi in maniera tranquilla come fa anche in tour, può mettere in discussione la personalità artistica. Lei non ne ha bisogno perché Annalisa ha molto carattere Quando ha iniziato a lavorare con me, cantava i brani di Bjork, Florence & Machine. Faceva un repertorio molto sofisticato. Lei ha capito che ha fatto un percorso che non è vincente al 100 per cento”.

Ed un consiglio per il futuro:

“Annalisa può fare tutto, è bravissima. Ha vocalità, precisione e anche un’attitudine interpretativa. E’ difficile metterla a frutto quando canti dei brani come quello di Sanremo. E, poi, anche il genere. Quando ha fatto la cover c’è stato uno scatto”.