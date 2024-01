Viva Rai2, Domenica In, Italia Sì e Timeline in onda da Sanremo nella settimana del Festival

Trasferta sanremese in arrivo per la Rai, che da lunedì riempirà in maniera pressoché totale i suoi palinsesti di contenuti legati al Festival (già presenti da alcune settimane). Quali programmi del daytime andranno in onda dalla cittadina ligure in occasione della 74esima edizione della manifestazione canora?

I programmi di Rai1 da Sanremo

Per quanto riguarda Rai1, la notizia più sorprendente è che La Vita in diretta di Alberto Matano rimarrà a Roma. Stesso dicasi per La Volta Buona di Caterina, che però si sposterà in Liguria per la sola giornata di sabato 10 febbraio, quando è in programma la finalissima della kermesse diretta e condotta da Amadeus. L’appuntamento aggiuntivo è fissato per le ore 14.00. Dopo il contenitore della Balivo, sabato 10 febbraio, sarà il turno di Italia Sì di Marco Liorni, in onda dalle ore 17 da Piazza Colombo, nella città dei fiori.

Nessuna sorpresa per Mara Venier: la puntata speciale di Domenica In, per l’occasione in onda fino alle 18.45, andrà in scena come da tradizione dal teatro Ariston l’11 febbraio. Unomattina e Storie italiane, come di consueto, non si muoveranno dagli studi romani.

Rai2 e Sanremo 2024

L’attesa maggiore – inutile nasconderlo – è per la versione sanremese di Viva Rai2, con Fiorello (e Alessia Marcuzzi) in diretta ogni mattina, dal lunedì al sabato, dal glass posizionato nei pressi dell’Ariston. Niente Sanremo per Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego che resteranno nella Capitale.

Timeline in onda dalla città dei fiori

Per la prima volta in 7 anni, Timeline andrà in diretta da Sanremo: Marco Carrara condurrà in diretta dal comune in provincia di Imperia domenica 11 febbraio, il giorno dopo la finale, per analizzare il Festival dal punto di vista dei social media. Da segnalare che Carrara sarà a Sanremo tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, per Agorà e anche il sabato e la domenica per Agorà Weekend, il cui studio resta a Roma.

P.S. Il Pd ha lanciato un sit-in di protesta a Viale Mazzini per la giornata del 7 febbraio, quando sarà entrata nel vivo la settimana del Festival e la maggior parte dei dirigenti della tv pubblica si troverà a Sanremo. Quando si dice il tempismo della politica.