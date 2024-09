Mara Venier torna per la sedicesima edizione (la settima consecutiva) alla guida del programma simbolo della domenica pomeriggio di Rai 1, con numerose novità

Domenica In, ospiti oggi 15 settembre 2024: prima puntata con Arbore, Cocciante e Mammucari

La Domenica In di Rai 1 è fatta di ospiti, di musica, di intrattenimento, di attualità, ma anche e soprattutto di Mara Venier: è lei, anche per la stagione 2024-2025 (sarà davvero l’ultima?), la conduttrice dello storico programma di Rai 1, in onda dal 1976 (ai tempi, ad inaugurarlo fu Corrado). Oggi, giunto alla 49esima edizione, il contenitore domenica dell’ammiraglia Rai è cambiato, ma riesce sempre a raccogliere tutta la famiglia intorno alla tv. Pronti a scoprire tutto su questa stagione? Proseguite nella lettura!

Domenica In, ospiti oggi

Puntata 15 settembre 2024

Gli ospiti della prima puntata della stagione sono Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammucari e Sal Da Vinci. La parte dedicata all’attualità racconta la storia di Valeria Bertolucci, moglie di Louis Dassilva, con in studio anche Roberta Bruzzone.

Quando inizia Domenica In 2024-25?

La nuova stagione del programma, la 49esima, prende il via domenica 15 settembre 2024, alle 14:00.

Chi condurrà Domenica In 2024-25?

Alla conduzione del programma resta saldamente Mara Venier: la sua prima edizione di Domenica In risale al 1993/94 (affiancata dal compianto Luca Giurato). Compresa questa edizione, Venier ha condotto sedici edizioni di Domenica In: quella corrente è la sua settima consecutiva.

Come sarà Domenica In 2024-25?

Questa edizione presenta delle profonde novità rispetto al passato. Lo studio, innanzitutto, è stato totalmente rinnovato, con vari spazi (chiamati “isole”) dedicati ai differenti segmenti del programma. Uno spazio, ad esempio, è dedicato all’attualità, uno agli ospiti musicali, uno alle interviste e uno ai giochi. Cambia anche il logo, che vede le lettere del titolo del programma rientrare dentro un quadrato a sua volta suddiviso in tanti quadrati più piccoli, ciascuno contenente una lettera.

La band, inoltre, è ora composta da otto elementi e diretta dal Maestro Stefano Magnanensi. I momenti di varietà sono accompagnati anche da un corpo di ballo composto da otto ballerini. Torna anche il gioco telefonico, che vede Mara Venier interagire dopo tanti anni con il pubblico a casa. Infine, cambia la regia, quest’anno affidata a Duccio Forzano.

Dove si registra Domenica In?

Il programma va in onda in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, a Roma. La scenografia è stata totalmente rinnovata, con vari spazi dedicati ciascuno a un momento specifico del programma.

Domenica In, la band

Anche in questa edizione i vari momenti del programma sono accompagnati dalla musica di una band, composta da otto elementi e diretti dal Maestro Stefano Magnanensi.

Domenica In, il corpo di ballo

Novità di quest’anno è la presenza di un corpo di ballo: otto ballerini e ballerine, per intervenire in alcuni momenti della puntata, per sottolineare o accompagnare, con coreografie studiate ad hoc, i vari momenti dello spettacolo.

Domenica In, il gioco telefonico

Torna, a Domenica In, il gioco telefonico. “Mara 500+”, questo il suo nome, coinvolgerà il pubblico da casa in un nuovo quiz a premi basato su filmati e momenti di repertorio che rievocheranno le oltre 500 puntate di Domenica In condotte da Mara Venier, ma anche le tante edizioni del popolare contenitore domenicale che si sono susseguite dal 1976 ad oggi.

Come partecipare come pubblico a Domenica In?

Purtroppo, non sono state fornite indicazioni su come far parte del pubblico delle puntate della trasmissione.

Domenica In su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Domenica In tramite lo streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.