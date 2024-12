Rai 1 rinnova la tradizione di un ‘nuovo’ De Filippo a Natale: dopo il ciclo affidato a Sergio Castellitto (completatosi con difficoltà), sono arrivate le due (non parimenti riuscite) versioni di Filumena Marturano (ottima) e di Napoli milionaria! (meno) con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera protagonista. In questo Natale 2024 è il turno di Questi fantasmi!, che ritrova Massimiliano Gallo protagonista, questa volta affiancato da Anna Foglietta. Cambia anche il regista: se per Filumena Marturano si era puntato su (un ottimo) Francesco Amato e per Napoli milionaria si era scelto (un meno centrato) Luca Miniero, questa volta Picomedia e Rai Fiction si sono affidate ad Alessandro Gassmann, alla sua prima regia eduardiana per la tv. E vedremo come, tra le altre cose, sarà resa la celebre scena della ‘lezione’ sul caffè…

Questi fantasmi! 2024, la trama

Pasquale Lojacono si trasferisce in un grande appartamento insieme alla moglie Maria, in seguito ad un accordo molto particolare con il suo proprietario: in cambio della loro permanenza gratuita nell’immobile, Pasquale dovrà sfatare le dicerie secondo cui la casa è infestata dai fantasmi. Il protagonista diventa il destinatario di regolari somme di denaro elargite da spiriti misteriosi, che ritiene essere particolarmente generosi e solidali. Col passare del tempo, però, si scopre che il responsabile della sua fortuna non è un fantasma ma l’amante di Maria, Alfredo, che vorrebbe metterlo a tacere e pianificare con lei una fuga. A questo singolare triangolo amoroso si aggiungono il portiere Raffaele con la sorella Carmela e la famiglia dell’amante. Ciascuno, a suo modo, sfrutta la nota leggenda sotto lo sguardo ironico e critico del professor Santanna che, dalla finestra dell’appartamento di fronte, osserva e commenta con Pasquale gli inspiegabili avvenimenti.

Questi fantasmi!, i precedenti in tv

Se la prima teatrale è del 1946, la prima in tv è del 1954, cui ne seguì una popolarissima del 1962 per il ciclo Il teatro di Eduardo, con De Filippo protagonista. Nel 1967 la commedia arriva al cinema con una libera trasposizione diretta da Renato Castellani con Vittorio Gassman e Sophia Loren protagonisti.

Nel 1981 ci fu anche una versione di Enrico Maria Salerno che rinunciò al dialetto per lasciarlo solo al personaggio del portiere Raffaele, interpretato Antonio Casagrande, attore della compagnia di De Filippo e padre di Maurizio, che in questa ultima versione interpreta lo stesso ruolo che fu del papà.

Per tornare alla tv, nel 2011 si cimentò nel ruolo Massimo Ranieri nella trasposizione tv diretta da Franza Di Rosa.

Questi fantasmi! 2024, il cast

Come detto, è il terzo ruolo eduardiano consecutivo per Massimiliano Gallo, che si è detto “orgogliosissimo” di questa terza volta nelle vesti di uno dei personaggi iconici della drammaturgia di De Filippo.

“Arriva questa nuova opera diretta da Alessandro Gassmann, col quale ormai c’è un rapporto di lavoro, di stima e di amicizia che va avanti da anni. E’ un regista straordinario, dotato di grande sensibilità e senso di protezione degli attori. Non vedo l’ora che Napoli milionaria vada in onda”

ha dichiarato l’attore.

Vediamo quindi il cast artistico di Questi fantasmi!, che annovera Maurizio Casagrande nel ruolo del portiere Raffaele, Gea Martire in quelli della sorella Carmela e Mariano Rigillo che presta la voce al prof. Santanna.

Pasquale Lojacono: Massimiliano Gallo (anima in pena)

Maria, sua moglie: Anna Foglietta (anima perduta)

Alfredo Marigliano, l’amante di Maria:Alessio Lapice (anima irrequieta)

Armida, sua moglie: Viviana Cangiano (anima triste)

Gastone Califano, suo cognato: Tony Laudadio (anima libera)

Raffaele, il portiere: Maurizio Casagrande (anima nera)

Carmela, sua sorella: Gea Martire (anima dannata)

Barone: Carlo De Nittis: Lello Serao

Prima Figlia Alfredo: Flavia Lieto

Seconda Figlia Alfredo: Rosa Nunzi

Padrona di Casa: Luciana Zazzera

Barbiere: Vincenzo Castellone

La voce del Prof. Santanna: Mariano Rigillo

Questi fantasmi! 2024, la regia

Per Alessandro Gassmann è la quarta regia, la prima per la tv, la prima tratta da un’opera di Eduardo. L’ultima sua direzione ha però avuto a che fare con Napoli, visto che ha messo in scena un romanzo teatrale di Maurizio De Giovanni, Il silenzio grande, nel 2021.Mai, però, si era avvicinato a un mostro sacro come De Filippo, anche se i legami con l’autore non mancano, come ha spiegato lui stesso.

“Questi fantasmi! è legato in vari modi a me e alla mia famiglia: mio padre ne fu interprete con Sophia Loren in un film negli anni ‘70, il mio personaggio ne I bastardi di Pizzofalcone si chiama Lojacono come il protagonista e poi Napoli in questi ultimi anni mi ha adottato, richiamandomi a sé tante volte”

ha raccontato Gassmann, che per questa trasposizione ha scelto un’ambientazione particolare, come si nota anche dagli scatti di scena.

“Ho voluto fare un film rispettoso della scrittura teatrale ma inserendolo in una ambientazione ghost. Questa è una delle commedie Eduardiane più amate e conosciute; gioca, come spesso fa Eduardo, sulla doppiezza umana, sulle solitudini, rimanendo sempre in bilico tra commedia e dramma. È anche un film immaginifico, che veleggia sempre tra realismo e passaggi onirici, tra risate e lacrime, lasciandoci dentro emozioni profonde”

ha spiegato il regista, che ha avuto al suo fianco un cast tecnico di rilievo, come ha tenuto ad evidenziare, e un cast artistico di primo piano:

“La fotografia di Antonello Emidi, le scene di Antonella Di Martino, i costumi di Mariano Tufano, la colonna sonora di Pivio e Aldo De Scalzi e il montaggio di Marco Spoletini viaggiano all’unisono, si incontrano e fanno tutto il resto. Ho avuto a disposizione attori di altissimo livello come Massimiliano Gallo, Anna Foglietta, Alessio Lapice, Maurizio Casagrande che hanno reso tutto più semplice, permettendomi di divertirmi ed appassionarmi ai loro personaggi. Abbiamo dato una impronta moderna alle interpretazioni, con misura e sensibilità ed

è stato per me un onore poter dare la mia visione di questo capolavoro che vuole essere un omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi della storia del teatro”.

Regia: Alessandro Gassmann

Soggetto: Eduardo De Filippo

Sceneggiatura: Massimo Gaudioso, Filippo Gili

Direttore della Fotografia: Antonello Emidi

Scenografia: Antonella Di Martino

Costumi: Mariano Tufano, Concetta Iannelli

Montaggio: Marco Spoletini (A.M.C.)

Trucco: Martina Cossu

Acconciature: Maria Sansone

Quando va in onda Questi fantasmi! con Gallo e Foglietta?

Questi fantasmi!, prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, va in onda in prima visione il 30 dicembre in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.