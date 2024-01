Dopo “Natale in casa Cupiello” e a due anni da “Sabato, Domenica e Lunedì”, è arrivato il momento di Non ti pago in tv…

Non ti pago, Rai 1 ‘scongela’ il terzo De Filippo in versione Castellitto

La versione di Non ti pago! con Sergio Castellitto protagonista ed Edoardo De Angelis alla regia arriva ‘finalmente’ in tv. Annunciato per il dicembre 2021, la commedia fu poi rinviata a data da destinarsi dopo le tante critiche registrate da Sabato, domenica e lunedì, che doveva precedere di una sola settimana la messa in onda di questa ‘terza opera castellittiana’ del ciclo Picomedia – Rai Fiction dedicato a Eduardo De Filippo.

Insomma, con due anni di ‘ritardo’ è il momento di vedere questa versione di Non ti pago, celebre commedia di De Filippo, portata al cinema e in tv dallo stesso autore rispettivamente nel 1942 – 2 anni dopo la sua stesusa – con la regia di Carlo Alberto Bragaglia (e Peppino De Filippo nel ruolo di Procopio ‘Mario’ Bertolini) e nel 1964, con una registrazione in studio (che potete vedere su RaiPlay).

Non ti pago con Castellitto, quando e dove va in onda

La versione di Non ti pago con Castellitto va in onda martedì 2 gennaio 2024 alle 21:30, quindi in prima serata, su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.

Non ti pago, la trama

La commedia in tre atti scritta da De Filippo nel 1940 e messa in scena per la prima volta nello stesso anno, ha come protagonista Ferdinando Quagliuolo, gestore di un banco lotto, ereditato dal padre, nel quale lavora come impiegato, Mario (Procopio nelle prime versioni) Bertolini, sempre molto fortunato al gioco, diversamente dal suo datore di lavoro, che per questo lo invidia. Per di più, Mario corteggia la figlia di Quagliuolo, Stella, con la complicità della mamma di lei, Concetta, e vive nella casa nella quale aveva vissuto don Ferdinando fino alla morte del padre. Un giorno Mario annuncia una vincita ricchissima grazie ai numeri avuti in sogno dal padre di don Ferdinando, che rivendica subito i soldi, adducendo come ragione il fatto che il padre defunto non sapeva del suo trasferimento in un’altra casa e che quindi quei numeri erano destinati a lui. Di fronte alla determinazione di Mario, don Ferdinando lo maledice: la sequela di disgrazie che occorrono al giovane sono il motore degli eventi successivi…

Non ti pago, versione Castellitto – De Angelis: il cast

Cast artistico

Don Ferdinando Quagliuolo : Sergio Castellitto

: Sergio Castellitto Concetta Quagiuolo : Maria Pia Calzone

: Maria Pia Calzone Stella Quagiuolo : Pina Turco

: Pina Turco Mario Bertolini : Gianluca Di Gennaro

: Gianluca Di Gennaro Margherita : Angela Fontana

: Angela Fontana Aglietiello : Giovanni Ludeno

: Giovanni Ludeno don Raffaele Console : Maurizio Casagrande

: Maurizio Casagrande don Saverio: Antonio Casagrande (scomparso nel luglio 2022)

Cast tecnico

Regia : Edoardo De Angelis

: Edoardo De Angelis Sceneggiatura : Massimo Gaudioso, Edoardo De Angelis

: Massimo Gaudioso, Edoardo De Angelis Montaggio : Lorenzo Peluso

: Lorenzo Peluso Fotografia : Agostino Vertucci

: Agostino Vertucci Scenografia : Carmine Guarino

: Carmine Guarino Costumi: Massimo Cantini Parrini

Non ti pago, i precedenti in tv

Non ti pago non ha avuto altre trasposizioni televisive al di fuori di quelle di De Filippo stesso. Abbiamo citato la versione registrata in studio del 1964, ma ne esiste un’altra versione per la tv che fu registrata in diretta nel 1956 durante una replica al Teatro Odeon di Milano.

Il titolo non compare tra quelli adattati da Massimo Ranieri, che si cimentò invece con Filumena Marturano, Napoli Milionaria!, e Questi fantasmi.

Arriviamo, quindi, agli anni ’20 del ’00 per vederne una versione diversa, firmata per l’appunto da De Angelis e Castellitto.

De Filippo, il ciclo Picomedia – RaiFiction

Questa versione di Non ti pago si inserisce nel ciclo su Eduardo De Filippo ideato e realizzato da Picomedia con RaiFiction. Vediamo di seguito tutti i titoli realizzati e trasmessi:

Natale in casa Cupiello (dicembre 2020): regia Edoardo De Angelis, protagonisti Sergio Castellitto e Marina Confalone;

Sabato, domenica e lunedì (dicembre 2021): regia Edoardo De Angelis, protagonisti Sergio Castellitto e Fabrizia Sacchi;

Filumena Marturano (dicembre 2022): regia Francesco Amato, protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo;

Napoli milionaria! (dicembre 2023): regia Luca Miniero, protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera;

Non ti pago (prevista per dicembre 2021 e in onda a gennaio 2024): regia Edoardo De Angelis, protagonisti Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone.

Non ti pago in streaming

Come detto, il Non ti pago di Castellitto e De Angelis si può seguire in live streaming su RaiPlay, dove è disponibile poi on demand e dove sono visibili anche le versioni originali di Eduardo.