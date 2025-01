A poco più di due anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista, l’assistente sociale più famosa della tv torna ad emozionare e divertire il pubblico di Rai 1: Mina Settembre 3 è infatti la terza stagione della fortunata serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni con protagonista il personaggio napoletano interpretato sul piccolo schermo da Serena Rossi, che con questo ruolo è stata consacrata tra i volti più amati dal pubblico Rai. Siete fan di Rossi e di Mina Settembre e ne volete sapere di più? Proseguite nella lettura!

Quando inizia Mina Settembre 3?

La terza stagione della serie tv debutta su Raiuno domenica 12 gennaio 2025, alle 21:30.

Mina Settembre 3 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Mina Settembre 3 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere le due stagioni precedenti.

Mina Settembre 3, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della terza stagione sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 16 febbraio.

Mina Settembre 3, cast

Il cast della terza stagione vede confermati gli interpreti principali, in primis Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Marisa Laurito. Con loro, tornano tutti gli altri personaggi già visti nelle stagioni scorse, ma ci sono anche numerosi nuovi ingressi, tra cui Chiara Russo (Fiore) ed Erasmo Genzini (Jonathan).

Serena Rossi è Mina Settembre;

è Mina Settembre; Giuseppe Zeno è Domenico;

è Domenico; Marisa Laurito è zia Rosa;

è zia Rosa; Christiana Filangeri è Irene;

è Irene; Valentina D’Agostino è Titti,

è Titti, Rosalia Porcaro è Rosaria;

è Rosaria; Chiara Russo è Fiore;

è Fiore; Nando Paone è Rudy;

è Rudy; Yari Gugliucci è Luigi Abbamondi;

è Luigi Abbamondi; Ludovica Nasti è Viola;

è Viola; Francesco Di Napoli è Gianluca;

è Gianluca; Erasmo Genzini è Jonathan Ammaturo;

è Jonathan Ammaturo; Raffaele Russo è Kevin Ammaturo;

è Kevin Ammaturo; Michele Rosiello è Giordano;

è Giordano; Leandro Ianniello è Eddy;

è Eddy; Lorenzo Lancellotti è Andrea;

è Andrea; Annamaria De Matteo è Simona;

è Simona; Fabrizio Nevola è Nicola, marito di Simona;

è Nicola, marito di Simona; Daria D’Antonio è la madre di Jonathan e Kevin;

è la madre di Jonathan e Kevin; Luca Ward è Arnaldo;

è Arnaldo; Ianua Coeli Linhart è Benedetta;

è Benedetta; Simona Barbarulo è Nora Castaldo;

è Nora Castaldo; Antonio Friello è il signor Castaldo;

è il signor Castaldo; Barbara Foria è la signora Castaldo;

è la signora Castaldo; Franca Abategiovanni è Giordana Borrelli;

è Giordana Borrelli; Antonio Perne è Natale De Maria;

è Natale De Maria; Irma Ciaramella è la moglie di Natale;

è la moglie di Natale; Antonio Fortunato è Luciano De Maria;

è Luciano De Maria; Adriano Pantaleo è l’assistente sociale Franco;

è l’assistente sociale Franco; Antonella Monetti è Carmela Caruso;

è Carmela Caruso; Cristian De Vergori è Mattia Landoldi;

è Mattia Landoldi; Cloris Brosca è Rachele, la nonna di Mattia;

è Rachele, la nonna di Mattia; Corrado Taranto è Armando Landolfi, nonno di Mattia;

è Armando Landolfi, nonno di Mattia; Margherita Romeo è Gabriella Panebianco, madre di Mattia;

è Gabriella Panebianco, madre di Mattia; Balkissa Maiga è Jeanette Danoh;

è Jeanette Danoh; Emmanuel Dabone è Guy Danog;

è Guy Danog; Carlo Geltrude è Ciro Ippolito;

è Ciro Ippolito; Antonella Stefanucci è Assuntina Barricelli, madre di Massimo;

è Assuntina Barricelli, madre di Massimo; Alessio Sica è Massimo Barricelli;

è Massimo Barricelli; Ivan Castiglione è Mario Bertani;

è Mario Bertani; Tiziana De Giacomo è Vera, moglie di Mario;

è Vera, moglie di Mario; Giovanni Limite è Pietro Rubicone;

è Pietro Rubicone; Elisabetta De Palo è Angelina Amato;

è Angelina Amato; Fabio La Fata è Antonio Miranda;

è Antonio Miranda; Elena Funari è Anna Gambardella;

è Anna Gambardella; Katheryna Mykhailova è Desirè.

Mina Settembre 3, Olga

Nella terza stagione non compare Marina Confalone, interprete di Olga, la madre di Mina. Il personaggio è stato fatto uscire di scena, dopo aver scoperto di avere un tumore.

Mina Settembre 3, Giorgio Pasotti

Nei nuovi episodi non compare neanche Giorgio Pasotti, il cui Claudio è uscito di scena a metà della seconda stagione, dopo che Mina ha scelto di stare con Domenico.

Mina Settembre 3, Domenico muore?

Nei mesi precedenti la messa in onda della serie, sono circolate delle voci secondo cui il personaggio di Domenico sarebbe morto. In realtà, Domenico ad inizio stagione si trova a Barcellona, in Spagna, per aiutare la sorella che è dovuta andare via dall’Italia perché minacciata.

Mina Settembre 3, anticipazioni

È passato un anno dall’ultima volta che abbiamo visto Mina, zia Rosa e Viola cucinare insieme nell’appartamento di Olga. Da quel momento, ne sono cambiate di cose: innanzitutto, Olga ha perso la sua battaglia contro la malattia, e così le tre si sono trasferite in un nuovo appartamento per ripartire dopo quel grave lutto.

Mina ha ottenuto l’affido di Viola, e nel frattempo ha un rapporto stabile, seppur a distanza, con Domenico che si è momentaneamente trasferito a Barcellona. Tutto sembra andare per il meglio, soprattutto quando Domenico, all’improvviso, ha la possibilità di tornare a Napoli prima del previsto.

È però in quello stesso frangente che Viola trova accidentalmente il fascicolo relativo alle sue origini attraverso il quale scopre nome e indirizzo di Simona, la madre naturale. Spinta dalla curiosità e dal desiderio di conoscerla, decide di avvicinarsi a lei in segreto, rischiando di mettere in crisi il delicato equilibrio che Mina e Domenico stanno cercando di costruire come famiglia.

Nel frattempo al consultorio c’è tanto lavoro da fare e Mina ha deciso di prendere un’assistente. La nuova arrivata si chiama Fiore, è giovane e impulsiva ma Mina vede subito in lei una giovane sé stessa a cui insegnare i segreti del mestiere.

Riuscirà Fiore a sostenere la vita da assistente sociale o si lascerà tentare dalla sicurezza che le offre il lavoro da ricercatrice? In questa stagione, Mina dovrà affrontar, insieme a Domenico e Viola, il difficile percorso per diventare una famiglia, mentre il destino, come al solito, le riserverà non pochi colpi di scena…

Mina Settembre 3, regista e sceneggiatori

Anche la terza stagione è diretta da Tiziana Aristarco, mentre il soggetto di serie è curato da Fabrizio Cestaro e Fabrizia Midulla, che sono anche head writers ed hanno curato i soggetti di puntata con Costanza Durante (Generazione 56K) e Paolo Piccirillo (No Activity).

I quattro hanno anche scritto le sceneggiature, con Simona Giordano (I Cesaroni) e Gaia Rispoli (Doc-Nelle tue mani). Gli story editor sono Cristina Ceccarelli e Chiara Menichetti. A produrre Fulvio e Paola Lucisano per Italian International Film, con Rai Fiction. La distribuzione è di Rai Com.

Dov’è stato girato Mina Settembre 3?

Anche la terza stagione è stata girata a Napoli, in particolare sul lungomare e nel centro storico della città. Le riprese sono state effettuate tra l’inverno e la primavera del 2024.

Mina Settembre, i libri

La serie tv è tratta dai libri di Maurizio De Giovanni editi da Sellerio. La terza stagione, in particolare, è tratta da “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre”. In tutto, ad oggi, i libri con protagonista Mina Settembre sono cinque: l’ultimo, “Una sirena a Settembre”, è del 2021.

Mina Settembre 3, trailer

Ecco il trailer della serie tv:

Mina Settembre 3 Ripetiamo insieme… "Mina Settembre 3" da domenica 12 gennaio alle 21.30 su #Rai1 #RadiocorriereTv https://bit.ly/4eGauhk Posted by Radiocorriere Tv on Thursday, January 2, 2025