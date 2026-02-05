Mina Settembre, Serena Rossi non esclude il ritorno: le parole dell’attrice

L’ultima stagione si era detto che sarebbe stata quella conclusiva, ma la dichiarazione dell’attrice riaccende la speranza dei fan

A distanza di un anno dalla fine della terza stagione di Mina Settembre le parole di Serena Rossi – attrice che interpreta la protagonista – danno “un barlume di speranza” ai tanti fan che vorrebbero tanto vedere il quarto capitolo della serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

La terza stagione sembrava che dovesse essere l’ultima, nonostante il grande successo della serie pareva che non ci sarebbe stato un proseguo, o comunque non c’è mai stata una certezza assoluta a riguardo. Ma adesso sulla questione è intervenuta direttamente Serena Rossi, che ha chiarito come starebbero le cose.

Mina Settembre 4 ci sarà? Parla Serena Rossi

Serena Rossi ha parlato del futuro di Mina Settembre in un’intervista a Tv, Sorrisi & Canzoni, l’attrice ha così riacceso la speranza dei tanti fan della serie, che ha ottenuto uno strabiliante successo, l’ultima puntata della terza stagione ha raggiunto il 25,3% di share. Proprio in virtù di tali numeri in tanti si sono domandati per quale ragione non è ancora stata confermata una quarta stagione.

L’attrice che interpreta la protagonista, l’assistente sociale appassionata, al sopracitato magazine ha voluto chiarire che Mina Settembre non è stata cancellata, ma una quarta stagione al momento non sarebbe in produzione. Poi ha aggiunto: “(…) Per ora è in pausa. Quest’anno, quando avrei potuto girarla?“. Con queste parole Serena Rossi si riferiva probabilmente all’impegno che ha con le riprese della nuova serie Tv La famiglia Panini.

Dunque Serena Rossi non ha chiuso all’ipotesi che in futuro potrà esserci una quarta stagione di Mina Settembre, quel che è certo, però, è che in questo momento non c’è alcuna lavorazione in corso. Al termine della terza stagione anche lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro aveva spiegato che c’erano diverse idee relative a una possibile prosecuzione, in un’intervista a Fanpage aveva sottolineato come lui e Fabrizia Midulla avevano già in mente “possibili evoluzioni della storia”. Stando, però, alle parole dell’attrice protagonista e degli sceneggiatori, si potrebbe ipotizzare che la serie potrebbe non essere conclusa.

L’ultima intervista di Serena Rossi, dunque, è senza ombra di dubbio un’apertura rispetto alle indiscrezioni – mai confermate – passate in cui si era detto che la stessa attrice non avrebbe voluto proseguire. Ad ogni modo da parte del pubblico il desiderio di vedere una quarta stagione di Mina Settembre c’è, dunque non è detto che in futuro la produzione non decida di far continuare la storia. A questo punto non si può far altro che attendere una comunicazione ufficiale, che però potrebbe tardare ad arrivare poiché non sembra che una decisione sia stata già presa. Intanto l’attrice napoletana, che è amatissima dal pubblico, presto tornerà in tv con una nuova storia.