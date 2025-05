Mina Settembre 4 si farà? Mentre la terza stagione della serie tv si appresta ad avviarsi alla conclusione dopo aver ancora una volta conquistato il pubblico, i fan di Serena Rossi e dell’assistente sociale di Napoli si chiedono se ci sarà una quarta stagione della serie tv di Raiuno tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Mina Settembre 4, la risposta di Serena Rossi

Cominciamo con la reazione della protagonista stessa: Serena Rossi, ospite di Tv Talk, alla domanda di uno degli analisti sul limite di stagioni che si è data per questa serie tv ha cercato di essere diplomatica. “Sicuramente mi piace mettermi in gioco con cose diverse”, ha detto, “ripetere le stesse cose dopo un po’ mi stanca. Detto ciò, godiamoci il successo di questa terza stagione, poi vediamo, non lo so”.

L’attrice, insomma, fa intendere che non vorrebbe interpretare l’assistente sociale per ancora molte stagioni, ma lascia comunque una porta aperta a un possibile seguito, considerato anche il grande successo ottenuto dalla terza stagione.

Gli ascolti di Mina Settembre 3

Sul fronte ascolti, infatti, Mina Settembre 3 ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico: le prime cinque serate della fiction hanno infatti avuto una media di 4,4 milioni di telespettatori (24,8% di share), rivelandosi una delle serie tv Rai più seguite di questa stagione. Difficile, insomma, che in quel di Rai Fiction si lasciano scappare una fiction che ha ancora così tanta presa sul pubblico.

Mina Settembre 4, i libri di Maurizio De Giovanni

C’è poi la questione legata ai libri da cui la serie è tratta. Maurizio De Giovanni ha scritto, ad oggi, cinque libri con protagonista Mina Settembre (l’ultimo, “Una sirena a Settembre”, edito da Einaudi, è del 2021). Il materiale narrativo è ormai esaurito, ma va detto che gli sceneggiatori della serie tv hanno da tempo intrapreso una strada differente rispetto ai libri, che sono molto più improntati sul giallo, mentre la fiction si è concentrata di più si temi sociali.

Quando va in onda Mina Settembre 4?

Se la Rai dovesse confermare Mina Settembre 4, la data di uscita non dovrebbe essere breve. Tra la seconda e la terza stagione sono passati tre anni, anche per via della disponibilità a tornare sul set del cast, in primi di Serena Rossi. Se si far la quarta stagione, quindi, bisognerà valutare quando l’attrice napoletana sarà libera dagli altri impegni e potrà tornare sul set.