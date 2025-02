Nel finale di stagione Mina e Domenico stanno preparandosi per il matrimonio, con il clima in casa è molto teso per via delle bugie di Viola

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Mina Settembre 3, in onda domenica 16 febbraio 2025, alle 21:30 su Raiuno. La terza stagione della fiction co-prodotta da Italian International Film e da Rai Fiction vede ancora una volta Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale di Napoli, personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni.

Mina Settembre, anticipazioni ultima puntata

Primo episodio, “La scemità degli uomini”

Mina e Irene (Christiane Filangieri), di ritorno da una serata al locale, si imbattono in una scena inaspettata: Eddy (Leandro Ianniello), amico del cuore ed ex ragazzo di Viola, è alla fermata dell’autobus, completamente ubriaco. Il giovane, schiacciato dalle responsabilità, ha trovato nell’alcol una via di fuga, diventando un doloroso esempio di alcolismo giovanile. Mina, ovviamente, non resta a guardare e decide di aiutarlo.

Secondo episodio, “La profezia del ciuccio”

I preparativi per il matrimonio di Mina e Domenico fervono, ma la situazione con Viola, che ha ammesso di avere mentito loro frequentando la sua madre biologica, è sempre più difficile e ingarbugliata. Zia Rosa ha perso la sua quotidiana allegria e Irene fatica a tener su l’amica. Viola, intanto, riconosce in una ragazza fermata in un grande magazzino, la sua amica più cara nel periodo della Casa-famiglia.

Mina Settembre 3, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della terza stagione sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 16 febbraio.

La trama di Mina Settembre

In Mina Settembre la protagonista si districa tra i vari casi che le vengono assegnati e che prende a cuore e la sua vita privata. Nella terza stagione, in particolare, Mina si sposa con Domenico (Giuseppe Zeno), in modo da poter adottare Viola (Ludovica Nasti) e costruire con loro e con la zia Rosa (Marisa Laurito) una famiglia.

Nel consultorio in cui lavora, intanto, è giunta una nuova assistente sociale, Fiore (Chiara Russo), alle prime armi ma appassionata come lei. Fiore si interessa subito al caso di un giovane ragazzo, Kevin (Raffaele Russo), che dopo l’arresto dei suoi genitori viene affidato al fratello Joanthan (Erasmo Genzini). Tra Jonathan e Fiore scatta qualcosa, sebbene lei non lo voglia ammettere subito.

Mina Settembre 3 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Mina Settembre 3 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere le due stagioni precedenti.