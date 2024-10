È Ninfa Dormiente il titolo de I casi di Teresa Battaglia, seconda stagione della serie tv crime con protagonista la profiler di Udine interpretata da Elena Sofia Rocci. Dopo Fiori sopra l’inferno, che nel 2023 ha fatto scoprire anche al pubblico televisivo il personaggio letterario creato da Ilaria Tuti, si torna dunque a indagare in Friuli Venezia Giulia, con un nuovo caso che si affianca ai tentativi della protagonista di nascondere la propria malattia, l’Alzheimer, che rischia di compromettere il suo lavoro. Curiosi? Proseguite nella lettura!

Quando esce Ninfa Dormiente?

La seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia, ovvero Ninfa Dormiente, debutta su Raiuno a partire da lunedì 28 ottobre 2024, alle 21:30.

Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia, anteprima RaiPlay

Prima della messa in onda televisiva, però, il primo episodio della serie è in esclusiva su RaiPlay da sabato 26 ottobre.

Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia su RaiPlay

Dopo la messa in onda delle altre puntate su Raiuno, queste sono visibili anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile anche recuperare la prima stagione.

Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia, il cast

Il cast della serie riconferma il trio già visto nella prima stagione e composto da Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata, a cui si affiancano in questa stagione Fausto Maria Sciarappa e Marial Bajma-Riva, oltre ai personaggi legati al caso di stagione.

Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia, la protagonista;

è Teresa Battaglia, la protagonista; Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi, Ispettore Capo e uomo fedele a Teresa;

è Giacomo Parisi, Ispettore Capo e uomo fedele a Teresa; Giuseppe Spata è Massimo Marini, Ispettore siciliano, ultimo arrivato nella squadra di Teresa;

è Massimo Marini, Ispettore siciliano, ultimo arrivato nella squadra di Teresa; Fausto Maria Sciarappa è Albert Lona, nuovo dirigente della Squadra Mobile, che Teresa mal sopporta anche per via di qualcosa che è accaduto in passato;

è Albert Lona, nuovo dirigente della Squadra Mobile, che Teresa mal sopporta anche per via di qualcosa che è accaduto in passato; Marial Bajma-Riva è Alice, esperta di Human Remains Detection, ovvero ritrovamento di resti umani, che inizia a lavorare per Teresa;

è Alice, esperta di Human Remains Detection, ovvero ritrovamento di resti umani, che inizia a lavorare per Teresa; Ettore Belmondo è Antonio Parri, medico legale;

è Antonio Parri, medico legale; Luigi Petrucci è Giuli Nistri, Pm e amico di Teresa, che viene sostituito da Lona;

è Giuli Nistri, Pm e amico di Teresa, che viene sostituito da Lona; Alessandro Orrei è Diego;

è Diego; Giulio Cristini è Sandro;

è Sandro; Gracjela Kicaj è Krisnja;

è Krisnja; Marta Richeldi è Matriona;

è Matriona; Massimo Mesciulam è Emmanuel Turan;

è Emmanuel Turan; Giulia Petrungaro è Elena, ex di Massimo.

Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta per tre prime serate, il 28 e 29 ottobre e il 4 novembre.

Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia, regista, sceneggiatori e produttori

La regia della seconda stagione è di Kiko Rosati, che prende il testimone da Carlo Carlei. Quest’ultimo ha curato anche il soggetto di serie, con Donatella Diamanti (Nero a Metà), Mario Cristiani (Vostro Onore), Valerio D’Annunzio (Per Elisa-Il caso Claps) e Vittoria Benedetti. Diamanti, Cristiani e D’Annunzio hanno anche scritto i soggetti e le sceneggiature di puntata, con Giovanna Koch. A produrre Verdiana Bixio di Publispei con Rai Fiction, con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Ninfa Dormiente, libro

La serie è tratta dal secondo libro di Ilaria Tuti con protagonista Teresa Battaglia, edito da Longanesi ed uscito nel 2019. Rispetto al libro, la serie tv ha la differenza che propone due casi, uno risalente a decenni prima (quello raccontato nel libro) ed uno appena avvenuto, scritto appositamente per la tv.

Ninfa Dormiente, dov’è stato girato?

Le riprese si sono svolte a Malborghetto, Tarvisio, Camporosso, Cave del Predil, Fusine in Valromana, Valbruna, Chiusaforte e Udine, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Gli interni sono stati girati a Roma.