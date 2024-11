Giunge alla sesta puntata l’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. Il talent show condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, vedrà come sempre in giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra saranno, invece, i “tribuni del popolo”. Ad Alberto Matano, che siederà a bordopista, spetta il ruolo – insieme a Rossella Erra – di assegnare il tesoretto di puntata.

Ballando con le Stelle è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel. La regia è firmata da Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2024, puntata 2 novembre: anticipazioni

Se la scorsa puntata non ha visto nessuna eliminazione, questa sera almeno una coppia dovrebbe uscire dalla gara. Milly Carlucci, nel tradizionale collegamento del giovedì con La Vita in Diretta, ha lasciato intuire che Nina Zilli e Pasquale La Rocca potrebbero ritirarsi, come già avevano tentato di fare la scorsa settimana. “Temo che non potremo sottrarci a delle decisioni che ci rattristano tutti” ha detto la conduttrice a proposito. Non è da escludere poi che al termine della puntata ci possa essere un’eliminazione.

Per quanto invece riguarda Ballando con te, sono attese sulla pista due nuove performance. Yasmin Ben Ammar e la coppia formata da Alex Palumbo e Viola Laci sono gli artisti, provenienti da Ballando on the road, che si sfideranno. Chi vincerà avrà accesso alla semifinale del torneo dedicato alla gente comune.

Ballando con le Stelle 2024, puntata 2 novembre: cast e coppie

Il cast dei concorrenti della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle è composto da: Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, Anna Lou Castoldi, I Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Alan Friedman, Tommaso Marini, Federica Nargi, Massimiliano Ossini, Furkan Palali, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini e Nina Zilli.

Le coppie attualmente in gara sono le seguenti:

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli;

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia;

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti;

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice;

Alan Friedman e Giada Lini;

Tommaso Marini e Sophia Berto;

Federica Nargi e Luca Favilla;

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen;

Furkan Palalı ed Erica Martinelli;

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina;

Federica Pellegrini e Angelo Madonia;

Nina Zilli e Pasquale La Rocca.

Gli unici eliminati al momento sono I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli.

Ballando con le Stelle 2024, puntata 2 novembre: ballerina per una notte

Sarà Edwige Fenech la ballerina per una notte della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2024. Per l’attrice, in passato icona sexy della commedia italiana, ora apprezzata anche in interpretazioni drammatiche, come in La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati, sarà la prima volta sulla pista del celebre dance show di Rai 1.

Proprio un anno fa, in occasione della terza puntata della scorsa edizione, Fenech avrebbe dovuto essere ospite del programma di Milly Carlucci nel medesimo ruolo. La sua ospitata saltò però pochi giorni prima a causa di un’influenza. Questa volta dovrebbe invece andare tutto in porto. È previsto che l’attrice si esibisca in un valzer, con Simone Iannuzzi, sulle note di La vie en rose.

Ballando con le Stelle 2024, puntata 2 novembre: dove seguirla in tv e in streaming

La puntata si potrà seguire in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:35 circa. In contemporanea l’appuntamento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma si potranno recuperare tutte le clip con le singole esibizioni della serata.

TvBlog, come di consueto, seguirà l’appuntamento con un liveblogging che avrà inizio attorno alle 20:35.