Ballando con le stelle 2024, Nina Zilli si ritira?

Nel corso della quinta puntata di ‘Ballando con le stelle 2024’, Nina Zilli e Pasquale La Rocca hanno deciso di scendere in pista con un freestyle lento. La cantante ha intonato ‘Someone like you’ di Adele e accennato dei passi di ballo nonostante la frattura di tre costole.

Ecco cosa ha detto la raffinata interprete nella clip introduttiva della performance:

“La scorsa puntata ero molto preoccupata. Anche se la tua testa ti dice che puoi andare avanti hai dei limiti fisici. Ho detto poco sabato ma stavo malissimo di nuovo. Siccome la performance era abbastanza tranquilla, me la sono portata a casa bene. E’ una pessima giornata, non ho nemmeno voce perché non vorrei dire quello che purtroppo dovrò dire. In più ho un piede quasi rotto… per ballare. Ci dobbiamo ritirare. Bisogna affrontare la realtà. Fino a quando abbiamo potuto, quando abbiamo potuto mettere delle pezze, l’abbiamo fatto. Ora non possiamo più farlo. Quando stai così, dovresti riposare. Minimizzo con gli altri perché non mi piace pesare. Ho lavorato tanto anche per arrivare qua. E come si dice a Roma… sto a rosicà. Non ho capito ancora da che parte stiamo andando”.

Al termine dell’esibizione, Nina, con sommo dispiacere, ha annunciato il suo ritiro (definitivo?!)

Zilli: “Ci dobbiamo ritirare. Non posso ballare. Non posso più continuare. Non ho mai fatto una puntata bene. Sono un tipaccio. Non avrei detto questo se non ce la facessi più”.

La Rocca: “C’è un problema reale. Io da insegnante, sono molto preoccupato di poter aggravare la situazione”

Da telespettatore, ho trovato altamente fastidiosa l’inutile opera di convincimento di giurati, opinionisti per convincerla a restare in gara a tutti i costi. Lo spettacolo prima di tutto… anche della salute?! NO

Per dovere di cronaca, il punteggio conquistato è stato 37 con il 7 di Ivan Zazzaroni, il 10 di Fabio Canino, il 7 di Carolyn Smith, lo 0 di Selvaggia Lucarelli ed il 10 di Guillermo Mariotto.

Alla ‘mozione del cuore’, invocato dalla Carlucci, la decisione finale. Sarà rispettato il legittimo volere della Zilli di lasciare ‘Ballando con le stelle 2024’ per giusta causa?